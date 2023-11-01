01 ноября 2023, 10:59

Первые иностранцы пересекли КПП «Рафах» на границе Газы и Египта

РИА «Новости»
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Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Газы и Египта пересекли первые иностранцы. Об этом сообщило агентство AFP.

Египет Конфликт Израиля и Палестины
01 ноября 2023, 10:25
Захарова пообещала ответить Болгарии на «черную метку» российскому журналисту
Pxhere
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Власти Болгарии аннулировали аккредитацию корреспонденту «Российской газеты» Александру Гацаку. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал и пообещала принять ответные меры. Об этом заявила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Дипломат назвала экстрадицию россиянина «черной меткой» и заявила, что Россия ответит Болгарии на этот скандал. Она напомнила, что это не первый случай выпадов против сотрудников российских СМИ со стороны европейских государств.

«Это очередной противоправный ход натовцев против российских журналистов, которых они маниакально преследуют», - указала Захарова Ранее власти Молдавии заблокировали сайты некоторых российских СМИ , в том числе и «360».

Захарова назвала это действие враждебным и пообещала дать ответ на этот шаг. По ее словам, руководство Молдавии также отозвало лицензию у шести русскоязычных каналов. В черный список попали НТВ, «Звезда», РЕН ТВ, «Мир», «Москва 24».

Скандалы Болгария Журналистика МИД РФ
01 ноября 2023, 10:18
Чили отозвала своего посла в Израиле из-за атак на сектор Газа
Unsplash
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Правительство Чили отозвало посла в Израиле из-за атак на сектор Газа. Об этом заявил президент республики Габриэль Борич в социальной сети X (экс-Twitter).

«В связи с неприемлемыми нарушениями международного гуманитарного права, которые совершил Израиль в секторе Газа, как правительство Чили мы решили отозвать для консультаций в Сантьяго посла Чили в Израиле Хорхе Карвахаля», - указал он.

Президент назвал проводимые израильской армией действия «коллективным наказанием гражданского палестинского населения в Газе». Министерство иностранных дел Чили призвало прекратить боевые столкновения в анклаве, чтобы оказать гуманитарную помощь и спасти гражданское население.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Газой должна управлять Палестинская национальная администрация, которая может взять на себя обеспечение безопасности. Он призвал не передавать власть в руки радикальной группировки ХАМАС или Израилю.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
01 ноября 2023, 09:51
Захарова сообщила о работе России над решением ситуации с заложниками ХАМАС
РИА «Новости»
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Россия делает все возможное для разрешения ситуации с россиянами, которые попали в плен к палестинскому радикальному движению ХАМАС. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Мы предпринимаем активные усилия для содействия разрешению этой ситуации. Да, это те люди, которые находятся на постоянном проживании в Израиле», - сказала она.

По данным ведомства, среди жертв и заложников нет россиян, которые приехали в Израиль с туристическими целями или просто временно. То есть речь идет исключительно о проживающих на территории еврейского государства людях с российским гражданством.

Россия выстраивает диалог со всеми сторонами конфликта, чтобы ситуация с заложниками в Газе решилась благополучно, заключила дипломат.

Накануне представители ХАМАС анонсировали освобождение нескольких иностранных заложников. С 27 октября в сектор Газа вошли порядка 20 тысяч израильских военных. Они используют разведку на месте, чтобы обнаружить и попытаться освободить их.

Израиль Мария Захарова Конфликт Израиля и Палестины
01 ноября 2023, 09:49
Байден откажется подписывать закон о выделении денег Израилю без помощи Украине
Unsplash
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Президент США Джо Байден откажется помогать Израилю отдельно от Украины. Административно-бюджетное управление Белого дома предупредило, что если конгресс примет такой закон, глава государства наложит на него вето. Об этом сообщила газета The Hill.

Администрация президента США изучила законопроект, который внесли члены Республиканской партии. Они предложили выделить деньги на помощь Израилю , сократив финансирование Налоговой службы и отказавшись от трат на другие приоритеты национальной безопасности.

«Этот законопроект вреден для Израиля, Ближнего Востока и нашей собственной национальной безопасности. <…> Отделение помощи Израилю в области безопасности от других приоритетов <…> будет иметь глобальные последствия», - заявили в Белом доме.

Чиновники посчитали, что предложение республиканцев «привнесет партийность» в поддержку Израиля и проигнорирует необходимость снабдить гуманитарной помощью жителей сектора Газа, поддержать Украину и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Президентская администрация предупредила, что Джо Байден воспользуется правом вето, если конгресс примет этот закон.

Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон потребовал отчитаться о расходовании выделенных Украине средств американских налогоплательщиков. Он заявил, что Белый дом должен сформулировать цель поддержки киевского режима.

Израиль Белый дом в США Конгресс США Украина Деньги Джо Байден

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