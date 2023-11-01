Первые иностранцы пересекли КПП «Рафах» на границе Газы и Египта
Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Газы и Египта пересекли первые иностранцы. Об этом сообщило агентство AFP.
Дипломат назвала экстрадицию россиянина «черной меткой» и заявила, что Россия ответит Болгарии на этот скандал. Она напомнила, что это не первый случай выпадов против сотрудников российских СМИ со стороны европейских государств.
«Это очередной противоправный ход натовцев против российских журналистов, которых они маниакально преследуют», - указала Захарова Ранее власти Молдавии заблокировали сайты некоторых российских СМИ , в том числе и «360».
Захарова назвала это действие враждебным и пообещала дать ответ на этот шаг. По ее словам, руководство Молдавии также отозвало лицензию у шести русскоязычных каналов. В черный список попали НТВ, «Звезда», РЕН ТВ, «Мир», «Москва 24».
«В связи с неприемлемыми нарушениями международного гуманитарного права, которые совершил Израиль в секторе Газа, как правительство Чили мы решили отозвать для консультаций в Сантьяго посла Чили в Израиле Хорхе Карвахаля», - указал он.
Президент назвал проводимые израильской армией действия «коллективным наказанием гражданского палестинского населения в Газе». Министерство иностранных дел Чили призвало прекратить боевые столкновения в анклаве, чтобы оказать гуманитарную помощь и спасти гражданское население.
Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Газой должна управлять Палестинская национальная администрация, которая может взять на себя обеспечение безопасности. Он призвал не передавать власть в руки радикальной группировки ХАМАС или Израилю.
«Мы предпринимаем активные усилия для содействия разрешению этой ситуации. Да, это те люди, которые находятся на постоянном проживании в Израиле», - сказала она.
По данным ведомства, среди жертв и заложников нет россиян, которые приехали в Израиль с туристическими целями или просто временно. То есть речь идет исключительно о проживающих на территории еврейского государства людях с российским гражданством.
Россия выстраивает диалог со всеми сторонами конфликта, чтобы ситуация с заложниками в Газе решилась благополучно, заключила дипломат.
Накануне представители ХАМАС анонсировали освобождение нескольких иностранных заложников. С 27 октября в сектор Газа вошли порядка 20 тысяч израильских военных. Они используют разведку на месте, чтобы обнаружить и попытаться освободить их.
Администрация президента США изучила законопроект, который внесли члены Республиканской партии. Они предложили выделить деньги на помощь Израилю , сократив финансирование Налоговой службы и отказавшись от трат на другие приоритеты национальной безопасности.
«Этот законопроект вреден для Израиля, Ближнего Востока и нашей собственной национальной безопасности. <…> Отделение помощи Израилю в области безопасности от других приоритетов <…> будет иметь глобальные последствия», - заявили в Белом доме.
Чиновники посчитали, что предложение республиканцев «привнесет партийность» в поддержку Израиля и проигнорирует необходимость снабдить гуманитарной помощью жителей сектора Газа, поддержать Украину и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Президентская администрация предупредила, что Джо Байден воспользуется правом вето, если конгресс примет этот закон.
Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон потребовал отчитаться о расходовании выделенных Украине средств американских налогоплательщиков. Он заявил, что Белый дом должен сформулировать цель поддержки киевского режима.