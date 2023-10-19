Первые грузовики с продуктами для жителей Газы отправят 20 октября под контролем ООН

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Высокопоставленный представитель египетской службы безопасности, который находился с проверкой готовности на КПП, сообщил, что Гутерриш завтра прибудет к пункту пропуска. Всего должны проехать 20 фур.

Министерство здравоохранения Газы предупреждало, что во всех больницах сектора нет запасов лекарств, сотрудники опасаются, что препараты скоро полностью закончатся. Ситуация со здравоохранением в секторе очень опасная, под угрозой находятся жизни тысяч больных и раненых. Кроме того, наблюдается серьезная нехватка медицинского персонала.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что медикаменты, которые ВОЗ отправила в Газу, уже несколько дней ждут на границе.

Самолет с российским гуманитарным грузом для населения сектора Газа уже вылетел из подмосковного аэродрома Раменское в Египет. Населению доставят муку, сахар, рис и макаронные изделия.

Израильская сторона обещала не препятствовать поставкам воды, продуктов и лекарств.