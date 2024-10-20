Первые данные по итогам выборов президента опубликовали в Молдавии

Все избирательные участки в республике закрыли в 21:00, уточнили в пресс-службе ЦИК Молдавии. По данным избиркома, на выборах президента всего проголосовали один миллион 546 757 человек - это 51,4% избирателей, участие в референдуме приняли один миллион 478 958 человек.

Действующий президент Майя Санду набрала 34,12% голосов, ее ближайший преследователь - бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло - 30,09%. В ходе референдума жители Молдавии выступили против евроинтеграции страны.

ЦИК признал состоявшимся референдум , в рамках которого молдаване должны были определиться со своим возможным будущим в Евросоюзе. Свои голоса отдали необходимые по регламенту треть жителей страны.