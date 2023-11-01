Первые автомобили скорой помощи выехали с территории сектора Газа

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«Машины скорой помощи с ранеными из сектора Газа въехали в Египет», - подчеркнул он.

Пропускной пункт открыли для вывоза пострадавших в секторе Газа иностранцев и палестинцев с двойным гражданством. По информации издания, из анклава планируют эвакуироваться более 500 человек. Раненых жителей перевезут в две египетские больницы, располагающиеся в провинции Северный Синай.

Палестинское движение ХАМАС составило список иностранных граждан , которым разрешили 1 ноября покинуть сектор Газа через границу с Египтом. В перечень вошли обладатели паспортов Японии, Австрии, Финляндии, Индонезии, Чехии и других государств.

Ранее ЦАХАЛ начал проводить ожесточенные бои в секторе Газа в рамках третьей фазы войны с ХАМАС. Израильские войска зашли в глубину территории палестинского анклава и атаковали форпост на севере региона.