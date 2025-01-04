04 января 2025, 21:30

Первую комнату для безопасного употребления наркотиков откроют в Британии

РИА «Новости»
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Власти Глазго после девяти лет споров добились открытия первой в Великобритании комнаты, где наркозависимые смогут получать необходимые препараты под наблюдением врачей. Об этом сообщила газета The Independent.

Помещение откроется для посетителей 13 января. По мнению авторов инициативы, это склонит наркоманов обратиться за медицинской помощью для борьбы с зависимостью. Комната будет доступна круглый год с 09:00 до 21:00.

Ответственный за наркологические службы член городского совета Глазго Аллан Кейси заявил, что мировой опыт показал, что подобные центры приносят пользу, потому что в итоге зависимые идут на контакт с врачами, чтобы избавиться от своего недуга.

Журналисты напомнили, что впервые власти Глазго выступили с инициативой о создании подобной комнаты в 2016 году, когда в городе произошла вспышка ВИЧ. Но против появления подобного заведения выступило правительство Великобритании. Наконец после девяти лет споров комната появилась.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о действующих в ряде регионов России центрах реабилитации , где алкоголики или наркоманы проходят реабилитацию без расставания с детьми. Она подчеркнула, что для избавления от людей от зависимостей разработали специальную программу.

Наркотики Великобритания
04 января 2025, 22:07
Канцлер Австрии уйдет в отставку из-за провала переговоров коалиции
РИА «Новости»
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер покинет свой пост из-за провала переговоров о создании трехпартийной правящей коалиции с Австрийской народной партией (АНП) и Социал-демократической партией Австрии (СДПА). Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его официальном аккаунте в соцсети X.

Нехаммер является не только канцлером республики, но лидером АНП.

По его словам, они вели с социал-демократами долгие и честные переговоры, но не смогли договориться по ключевым пунктам.

Его же партия придерживается своих обещаний, поэтому не согласится с мерами, направленными «против льгот и бизнеса, а также на введение новых налогов». Нехаммер добавил, что АНП прекратила переговоры с СДПА и не будет их продолжать.

«После прекращения переговоров я поступлю следующим образом: в ближайшие дни я уйду с постов федерального канцлера и главы АНП, а также обеспечу упорядоченный переход», - заявил канцлер.

Прошлой осенью Нехаммер допускал, что посетит с визитом Москву или Киев в случае снижения военной активности.

Австрия Отставки Европа Переговоры Запад
04 января 2025, 21:51
«Показал, кто в доме хозяин». Почему Бербок осталась без рукопожатия в Сирии
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Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок оказали в Дамаске не самый теплый прием. Встретивший европейскую делегацию лидер новой администрации Сирии Ахмед Аш-Шараа отказался пожать ей руку. Почему был нарушен протокол, ведущей 360.ru Регине Ореховой рассказал военный корреспондент РИА «Новости» Александр Харченко.

«Сразу могу вам сказать по поводу этого рукопожатия. Все СМИ гадают, почему же так? Может, это неуважение к Германии? Может быть, заигрывание с Францией? Ничего подобного в этом нет», - заявил он.

Харченко напомнил, что к власти в Сирии пришли радикальные исламисты. Даже в своих аккаунтах в соцсетях повстанцы стараются не показывать женщин. К тому же Бербок, по мнению собеседника 360.ru, повела себя некорректно по отношению к принимающей стороне.

«Она проявила неуважение к этому человеку, потому что даже не покрыла голову. Это уже пощечина новым властям Сирии, потому что все прекрасно знают их бэкграунд - они ни в коем случае не изменились», - заявил Харченко.

Сторонники, по его мнению, восприняли бы привычное для Бербок приветствие как предательство. Эти люди на протяжении 13 лет боролись, поднимали знамена с радикальными лозунгами, а их лидер пожал руку непокрытой женщине, феминистке и представительнице другой веры.

«Понимаете, это сошлись две непримиримых идеологии. И вот товарищ Шараа, он же Шуани, прямо показал, кто в доме хозяин и кто к кому приехал в гости», - сказал Харченко.

Саму Бербок такой прием не удивил. Он сказала журналистам, что ожидала нечто подобное, но на закрытой части переговоров с лидером сирийской администрации призвала расширить права женщин.

Германия Сирия Женщины Ислам
04 января 2025, 21:44
Выгоревшие на работе китайцы начали покидать мегаполисы
Freepik
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Молодые жители Китая, выгоревшие на работе и разочаровавшиеся в городской жизни, стали уезжать в сельскую местность в отпуск или на более продолжительный срок в специальные реабилитационные центры. Об этом сообщило издание Nikkei Asia.

Мегаполисы начали покидать в основном люди, родившиеся в 1990-е годы или позже.

«Жизнь в городе настолько быстрая, есть ощущение, что не можешь перевести дух», - рассказала 27-летняя жительница Пекина, которая провела в таком центре отпуск.

По данным аналитической компании Novarca, прошлой весной в китайских соцсетях Weibo и Douyin выросло число постов о таких центрах за городом. Молодые китайцы получили возможность вести простой образ жизни. В частности, вставать на рассвете, ложиться на закате, рисовать и гулять по окрестностям.

Это уже стало частью более широкой тенденции, так как молодые люди до 30 лет не только в Китае заговорили о выгорании и желании снизить стресс на работе. В КНР ситуация же усложнилась из-за жесткого режима работы в престижных компаниях и проблемами с поиском хороших рабочих мест.

Ранее психотерапевт Евгений Фомин предупредил, что выгорание на работе может привести к смерти.

Отдых Молодежь Отпуск Китай
04 января 2025, 21:16
Трамп собрал на инаугурацию рекордные 200 млн долларов
РИА «Новости»
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Свыше 200 миллионов долларов собрали в виде пожертвований от спонсоров после победы Дональда Трампа на выборах в 2024 году. Об этом сообщила газета The New York Times.

Источники газеты рассказали, что все собранные средства вложат в организацию инаугурации президента. Также часть денег потратят на политическую деятельность и президентскую библиотеку.

Пожертвования поступили от компаний Amazon, Pfizer, OpenAI и организаций, связанных с криптовалютами. Авторы статьи добавили, что превышающие миллион долларов пожертвования дают особые привилегии на мероприятиях, связанных с инаугурацией. Среди них, например, обед в узком кругу с Трампом.

На инаугурацию Трампа выделили более 150 миллионов долларов, что значительно превысило 107 миллионов, собранных в 2017 году для аналогичной церемонии.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января , он возглавит США во второй раз. Ранее избранный президент обещал отменить многие решение Джо Байдена.

США Дональд Трамп Pfizer Выборы

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