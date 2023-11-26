Первая группа беженцев из сектора Газа прибыла в Дагестан

«Наша страна всегда приходит на помощь тем, чьи права ущемлены, защищает их, дает еду и кров. И сейчас мы будем помогать представителям палестинского народа адаптироваться к новым условиям, поддерживать их, предоставим им возможность получать образование и работать», - заявил Меликов.

Глава региона пообещал взять под личный контроль все вопросы, связанные с обустройством быта беженцев.

В конце октября на фоне обострения палестино-израильского конфликта в Махачкале прошли беспорядки из-за того, то в местный аэропорт прилетел самолет из Тель-Авива. Толпа местных жителей штурмовала воздушную гавань и ворвалась на взлетно-посадочную полосу с целью найти граждан еврейского государства. В результате беспорядков пострадали 20 человек , в том числе сотрудники правоохранительных органов.