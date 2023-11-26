26 ноября 2023, 01:39

Первая группа беженцев из сектора Газа прибыла в Дагестан

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Первая группа беженцев из сектора Газа прибыла в Дагестан. Около 50 палестинцев уже едут в пункт временного размещения, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Наша страна всегда приходит на помощь тем, чьи права ущемлены, защищает их, дает еду и кров. И сейчас мы будем помогать представителям палестинского народа адаптироваться к новым условиям, поддерживать их, предоставим им возможность получать образование и работать», - заявил Меликов.

Глава региона пообещал взять под личный контроль все вопросы, связанные с обустройством быта беженцев.

В конце октября на фоне обострения палестино-израильского конфликта в Махачкале прошли беспорядки из-за того, то в местный аэропорт прилетел самолет из Тель-Авива. Толпа местных жителей штурмовала воздушную гавань и ворвалась на взлетно-посадочную полосу с целью найти граждан еврейского государства. В результате беспорядков пострадали 20 человек , в том числе сотрудники правоохранительных органов.

Израиль Дагестан Конфликт Израиля и Палестины Палестина
26 ноября 2023, 01:57
Мэра Львова возмутила блокада польских перевозчиков на границе с Украиной
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мэр Львова Андрей Садовой обратился к Польше с требованием разобраться с блокадой, которую устроили перевозчики на границе. По его словам, «друзья» Украины должны вернуться к реальности. Об этом сообщило РИА «Новости».

Садовой напомнил о большом вкладе Польши в «победу Украины», который пытается свести на нет группа «маргиналов». По его словам, перевозчики, устроившие блокаду, мешают поставкам гуманитарных грузов на Украину.

Львовский чиновник напомнил полякам, что его страна якобы второй год защищает безопасность Европы, поэтому цена такой блокады достаточно высока.

«Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины?» - заявил Садовой.

Польские перевозчики заблокировали автомобильные контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной 6 ноября, остановив поставку коммерческих и военных грузов. Дальнобойщики рассказывали, что украинцы даже угрожали их жизни и здоровью.

Ранее бывший украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что руководство его страны должно подать в суд на Польшу из-за этой блокады. По его словам, действия польских перевозчиков обернулись финансовыми потерями для Украины.

Украина Польша
26 ноября 2023, 01:24
Жители Киевской области услышали взрывы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Взрывы гремели в Киевской области. В регионе объявили воздушную тревогу, предупредив население об угрозе беспилотников. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Политика страны».

Официальные ресурсы оповещения населения на Украине предупредили о воздушной угрозе.

«„Шахиды“ летят в сторону Киева, сообщают Воздушные силы», - говорится в публикации.

До этого взрывы прогремели в Черкасской области. Появилась информация, что украинская система противовоздушной обороны работала против группы беспилотников, направляющихся прямо к украинской столице.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украине нечего противопоставить ударам российских дронов. Киевские системы противовоздушной обороны работали на пределе возможностей и не могли защитить город от атак. Кроме того, российские беспилотники не смогли подавить и средствами радиоэлектронной борьбы.

Беспилотники Взрывы Киев
26 ноября 2023, 01:03
Взрывы прогремели в Черкассах на Украине
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Звуки взрывов раздались в Черкасской области на Украине. В регионе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило в своем Telegram-канале местное издание «Зеркало недели».

«По предварительной информации, работает ПВО по БПЛА», - сказано в публикации.

Кроме того, воздушную тревогу объявили в Киевской области. Издание сообщило о группе ударных беспилотников, направляющихся прямо к украинской столице, а также к Днепропетровской области. В Киеве зафиксировали прилеты, отметили в официальном канале издания.

Ранее в Киеве сработали сирены воздушной тревоги. Городские власти объявили ее второй раз за день. Кроме того, взрывы слышали жители города Кропивницкий Кировоградской области. Сирены, предупреждающие об угрозе удара с воздуха, сработали в Киевской и Сумской областях страны. Все данные зафиксировали на онлайн-карте воздушных тревог министерства цифрового развития Украины.

Взрывы Украина
26 ноября 2023, 00:29
Германия столкнулась с государственным кризисом
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Германия в свете денежных проблем достигла «тяжелого государственного кризиса». Власти не смогли решить ситуацию с образовавшейся дырой в бюджете, заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Его процитировала радиостанция Bayerischer Rundfunk.

«Это правительство Германии изжило себя, и, собственно говоря, его место в оппозиции», - сказал он.

Баварский премьер указал, что в вопросе государственного бюджета объявят чрезвычайное положение. По его словам, правящая коалиция не подготовила план для того, чтобы решить возникшие у страны трудности.

Зедер также отметил, что ранее введенная мера сдерживания стоимости электричества показала свою неэффективность, поэтому Германии нужно возобновить работу атомных электростанций.

Ранее немецкие власти решили расконсервировать несколько угольных теплоэлектростанций, чтобы предотвратить перебои с подачей энергии предстоящей зимой.

Германия Кризис

Новости по теме