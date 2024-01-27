Перуанские биологи раскрыли загадку «мумий инопланетян» из пустыни Наска

Ученые провели рентгенологическое исследование «гуманоидов» и установили, что голова одного из пришельцев - череп млекопитающего, а кости принадлежат птицам.

По словам сотрудника института Флавио Эстрада Морено, кости похожи на черепа ламы или альпаки, которые нередко встречаются на археологических кладбищах перуанских культур. Второй образец из-за шарообразного утолщения живота создавал впечатление беременности, но это был просто камень.

В итоге перуанские ученые, проведя собственное расследование, не нашли признаки пришельцев, но заметили криминальный след. Министр культуры Перу Лесли Уртеаги заявил, что костные останки доиспанского периода являются музейными экспонатами. В связи с этим возбудили уголовное дело об их незаконном вывозе.

В сентябре прошлого года журналист и уфолог Хайме Мауссан показал палате депутатов парламента Мексики две мумии из перуанского города Наска, которые, по его словам, могут принадлежать инопланетянам. Всего археологи обнаружили примерно 14 тел.