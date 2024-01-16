Перспективы создания нейтрального флота в Черном море поставили под сомнение

Всемирный экономический форум представил доклад, в котором говорится о необходимости создания нейтральными государствами военно-оперативной группы в Черном море для сопровождения торговых судов с удобрением и зерном.

«Вряд ли [в него] войдет много стран - я не говорю за все страны - но никакой группы здесь не будет. Не будет здесь много стран, которые хотели бы участвовать в создании подобного союза», - отметил сенатор.

Он выразил сомнения насчет того, что найдется хоть одна «нейтральная страна», которая действительно вступит в подобную группу. Цеков предположил, что государства Черноморского бассейна, такие как Турция и Грузия, в подобной акции участвовать не будут. Также не вступят в эту группу страны, находящиеся далеко за пределами региона.

Среди причин сенатор назвал опасность в сопровождении грузов. На украинских минах уже подрывались гражданские суда, добавил он.

Сенатор Андрей Климов также отметил, что нейтральные страны не могут использовать флот в Черном море. Он напомнил, что военные корабли, не принадлежащие черноморским странам, не пройдут через Босфор. Турция всегда соблюдала этот договор, подчеркнул сенатор.