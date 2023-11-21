Володин в 10-ю годовщину Майдана предупредил Зеленского о неизбежности нового

Прошло уже 10 лет с Майдана на Украине, эти события стали началом госпереворота в феврале 2014 года и привели страну к настоящей трагедии для ее жителей, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram он подвел неутешительные итоги этого десятилетнего периода.

«Украина потеряла 53,7% населения и пятую часть своих территорий. Более 10,5 млн человек бежали из страны, 11,2 млн человек сделали выбор быть вместе с Россией», - напомнил Володин.

Сейчас, как подчеркнул он, украинские власти по требованию США продолжают отправлять сотни людей на убой. Кроме того, западные партнеры марионеточного правительства республики рекомендуют изменить рамки призывного возраста (снизив до 17 и повысив до 70 лет), провести дополнительную мобилизацию женщин, настаивая на продолжении боевых действий до последнего украинца.

Экономика разрушена, а ценности растоптаны Что произошло с экономикой Украины? Она оказалась разрушена. По данным Володина, ВВП страны в 2022-м упал на 30,4%, что стало рекордным снижением. Жители не получают пособия и пенсии. Социальные обязательства перед населением власти не выполняют.

Нет у республики-банкрота и никакой финансовой независимости, заметил спикер Госдумы. Помимо этого, традиционные для украинцев ценности попросту растоптали.

«История переписана, вера предана, родной для многих граждан Украины русский язык запрещен. Вместо этого - насаждаются европейские псевдоценности, пропагандируется ЛГБТ, легализуются наркотики», - подчеркнул он.

Зеленский приближает новый Майдан По словам Володина, лозунги Майдана и те самые «печеньки Госдепа США» оказались обманом украинского народа, развитие страны по итогу зашло в тупик.

Он также обратил внимание, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что боится нового Майдана. Из этого страха перед будущим, по словам Володина, политик так цепляется за личную власть - отменяет выборы, потому что не имеет никакой поддержки.

Но тем самым Зеленский только приближает неизбежность нового Майдана, предупредил спикер Госдумы.