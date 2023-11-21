21 ноября 2023, 08:01

Персональные санкции США коснулись двух российских военных

РИА «Новости»
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Полковника Азатбека Омурбекова и ефрейтора Даниила Фролкина внесли в черный список США за обвинения в нарушении прав человека во время боевых действий. Госдеп запретил им въезд в страну, сообщил ТАСС.

«В результате сегодняшних действий Омурбеков, Фролкин и их ближайшие родственники лишены права на въезд в США», - заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Российских военнослужащих обвинили в нарушении прав человека в селе Андреевка Киевской области и причастности к «внесудебным расправам». Азатбека Омурбекова заподозрили в связи с событиями в Буче.

Западные санкции не обрушили российскую экономику , но спровоцировали мировой рост инфляции и угрозу рецессии. Французская газета Le Monde заявила, что Россия адаптировала производство и поставки, благодаря чему нивелировала последствия ограничений.

США Визы Госдеп США Военные Санкции
21 ноября 2023, 08:58
Лидер ХАМАС указал на прогресс в вопросе соглашения о перемирии с Израилем
unsplash.com
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ХАМАС и Израиль приближаются к созданию соглашения о перемирии. Об этом заявил глава политбюро палестинской группировки Исмаил Хания. Его процитировало РИА «Новости».

«Движение передало ответ братьям в Катаре и посредникам, мы приближаемся к заключению соглашения о перемирии», - сказал он.

Телеканал Al-Arabiya сообщил, что представители Катара, выступающие в роли посредников переговоров ХАМАС и Израиля, раскроют детали сделки в ближайшее время.

Прогресс наметился и в вопросе освобождения заложников , которых удерживают в Газе. Палестинские радикалы заявили о готовности отпустить 50 женщин и детей.

Однако за это ХАМАС потребовал от израильской стороны приостановить боевые действия на четыре-пять дней и поставить топливо в анклав. Также движение призвало освободить порядка 150 палестинцев из тюрем Израиля.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
21 ноября 2023, 08:45
Володин в 10-ю годовщину Майдана предупредил Зеленского о неизбежности нового
РИА «Новости»
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Прошло уже 10 лет с Майдана на Украине, эти события стали началом госпереворота в феврале 2014 года и привели страну к настоящей трагедии для ее жителей, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram он подвел неутешительные итоги этого десятилетнего периода.

«Украина потеряла 53,7% населения и пятую часть своих территорий. Более 10,5 млн человек бежали из страны, 11,2 млн человек сделали выбор быть вместе с Россией», - напомнил Володин.

Сейчас, как подчеркнул он, украинские власти по требованию США продолжают отправлять сотни людей на убой. Кроме того, западные партнеры марионеточного правительства республики рекомендуют изменить рамки призывного возраста (снизив до 17 и повысив до 70 лет), провести дополнительную мобилизацию женщин, настаивая на продолжении боевых действий до последнего украинца.

Экономика разрушена, а ценности растоптаны Что произошло с экономикой Украины? Она оказалась разрушена. По данным Володина, ВВП страны в 2022-м упал на 30,4%, что стало рекордным снижением. Жители не получают пособия и пенсии. Социальные обязательства перед населением власти не выполняют.

Нет у республики-банкрота и никакой финансовой независимости, заметил спикер Госдумы. Помимо этого, традиционные для украинцев ценности попросту растоптали.

«История переписана, вера предана, родной для многих граждан Украины русский язык запрещен. Вместо этого - насаждаются европейские псевдоценности, пропагандируется ЛГБТ, легализуются наркотики», - подчеркнул он.

Зеленский приближает новый Майдан По словам Володина, лозунги Майдана и те самые «печеньки Госдепа США» оказались обманом украинского народа, развитие страны по итогу зашло в тупик.

Он также обратил внимание, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что боится нового Майдана. Из этого страха перед будущим, по словам Володина, политик так цепляется за личную власть - отменяет выборы, потому что не имеет никакой поддержки.

Но тем самым Зеленский только приближает неизбежность нового Майдана, предупредил спикер Госдумы.

Владимир Зеленский Украина Майдан
21 ноября 2023, 08:28
Кремль назвал надуманными обвинения в подвозе мигрантов к границе Финляндии
РИА «Новости»
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Погранпереходами между Россией и Финляндией пользовались только те, кто имел на это законное право. Их не использовали для переправки мигрантов, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировал «Интерфакс».

«Я бы не стал комментировать [доставку мигрантов к финской границе]. Подобные обвинения мы не принимаем. <…> А если пытаются найти какие-то надуманные причины, то опять мы тут не принимаем такие обвинения в наш адрес», - сказал он.

Дмитрий Песков заявил, что погранпереходами между Россией и Финляндией пользовались только те, кто имел на это право. Пограничники, по его словам, действовали по своим должностным инструкциям.

Российская сторона сожалела о решении соседнего государства закрыть пункты пропуска на сухопутной границе. Дмитрий Песков заявил, что повлиять на это не получится - давние связи между Россией и Финляндией разорвали по инициативе последней.

Финляндия ликвидирует четыре контрольно-пропускных пункта на юго-востоке. В МИД России допустили, что в будущем границу закроют полностью.

Финляндия Дипломатия Дмитрий Песков Визы Россия
21 ноября 2023, 07:23
Зеленский ответил на вопрос о переговорах с Россией
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Украинский президент Владимир Зеленский исключил вероятность проведения мирных переговоров с Россией. Об этом он заявил британской газете T he Sun.

По его словам, он понимает непростое положение украинских сил в зоне конфликта.

«На поле сейчас тяжело? Да. Но садиться за стол переговоров или дружить с Россией? Нет», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Россия не стремится завершать конфликт, поэтому не получится говорить о заключении мирного договора любой ценой.

Севастопольский депутат Госдумы Дмитрий Белик также заявил, что конфликт с Украиной замораживать недопустимо. Парламентарий подчеркнул, что специальная операция завершится только в случае полного выполнения условий российской стороны.

Ранее Зеленский заявил, что желание военных заниматься политикой является для них большой ошибкой. По его мнению, тогда военные перестают уделять достаточно внимания своим прямым обязанностям.

Владимир Зеленский Россия Украина

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