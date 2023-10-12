Пережившую холокост еврейку убили в Израиле

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«Мою бабушку, Джину Смятич, убили террористы и преступники из ХАМАС», - написал мужчина.

По словам Хареля, женщину лишили жизни в ее доме в кибуце Кисуфим. Смятич было 90 лет.

Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на израильскую территорию из сектора Газа 7 октября. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что границу пересекли тысячи боевиков , одновременно запуская тысячи ракет.

Израиль ответил на атаку широкомасштабными ударами по сектору Газа и полной блокадой этой территории. В ООН предупредили, что решение лишить Газу воды затронет более 600 тысяч человек.

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