Пережившая удар молнии женщина рассказала о загробной жизни

Она поделилась своими видениями после смерти в подкасте Shaman Oaks, сообщил «Московский комсомолец». Женщина рассказала, что в тот день она пошла с детьми в местную синагогу. Когда началась гроза, она схватила зонт, прикоснувшись обручальным кольцом к его ручке. В этот момент в нее ударила молния и она умерла.

По словам американки, она находилась вне тела, когда увидела свой труп на стоянке синагоги. Молния прошла сквозь ее тело, обувь разлетелась на куски. Потом плывущий световой шар привел ее в райский сад.

«Растения были другими. Цветы цвели, просто взрывались цветом - это так расстраивает, потому что здесь просто не существует слов», - вспомнила она.

Женщина добавила, что встретила своего покойного дедушку, который рассказал, что она может выбрать - остаться в раю или вернуться. Кроме того, он сообщил ей якобы о победе Джорджа Буша-младшего на предстоящих выборах президента США.