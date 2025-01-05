05 января 2025, 14:46

Перевозивший сотрудников пограничной службы наехал на бомбу в Пакистане

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Бомба с дистанционным управлением взорвалась перед автобусом, перевозившим сотрудников пограничного корпуса в пакистанской провинции Белуджистан. От полученных ранений погибли не менее шести человек, более 40 получили ранения, сообщило со ссылкой на окружную полицию издание Urdu News.

Представитель полицейского управления Рашид Захри подчеркнул, что после детонации автобус загорелся. Взрыв также уничтожил два автомобиля и два мотоцикла, которые ехали по дороге в момент детонации.

«Гражданских, пострадавших в результате теракта, доставили в окружную больницу Тарбат. Раненых сотрудников пограничной службы военные забрали в лагерь для оказания медицинской помощи», - заявил Захри.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил действия боевиков и заявил, что террористы не добьются своих гнусных целей. Ответственность за взрыв взяла на себя сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана».

В начале ноября смертник привел в действие взрывное устройство на железнодорожном вокзале Кветты в Пакистане. От полученных ранений погибли 27 человек. Взрыв прогремел рано утром, когда около касс скопились пассажиры для покупки билета на экспресс в Пешавар.

Конфликт сепаратистов Белуджистана с официальными властями Пакистана продолжается более 10 лет. Боевики добиваются отделения провинции страны и признания независимости региона от Исламабада.

Терроризм Военные Взрывы Пакистан
05 января 2025, 14:13
Охране президента Южной Кореи разрешили стрелять при попытке его ареста
Global Look Press
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Глава службы охраны президента Южной Кореи Пак Чон Чжун разрешил подчиненным применять личное огнестрельное оружие в случае необходимости во время противостояния со следователями 3 января, когда правоохранители прибыли в резиденцию президента Юн Сок Еля для его ареста. Об этом заявили в пресс-службе Демократической партии «Тобуро», имеющей большинство в парламенте.

Члены созданного комитета «по расследованию обстоятельств мятежа Юн Сок Еля» выяснили, что следователи отказались от попытки ареста президента из-за наличия огнестрельного оружия у его охранников.

«Начальник службы охраны президента Пак Чон Чжун тогда отдал приказание стрелять холостыми, если сотрудники охраны начнут проигрывать в давке, и даже применить боевые патроны, если это не поможет», - заявили в партии «Тобуро».

После пяти часов противостояния следователи прекратили исполнение решения об аресте президента страны Юн Сок Еля в связи с невозможностью его реализовать. При этом выданный ордер на арест главы государства остается действительным до 6 января.

Южная Корея Аресты Военное положение в Южной Корее
05 января 2025, 12:52
При крушении вертолета в Индии погибли три человека
Global Look Press
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На западе Индии, в штате Гуджарат, разбился вертолет береговой охраны Dhruv. Три человека погибли, сообщило агентство ANI.

По предварительной версии, причиной крушения летательного аппарата стали технические неполадки, возникшие во время учебного вылета. На борту вертолета находились два пилота и один пассажир. Выжить никому из них не удалось.

Береговая охрана Индии объявила о начале расследования происшествия.

Ранее в США вертолет врезался в радиобашню в штате Техас. После столкновения летательный аппарат вспыхнул и рухнул вниз. На земле его полностью охватил огонь.

В Турции в декабре рядом с заправочной станцией разбился военный вертолет. ЧП произошло в провинции Ыспарта.

В конце октября 2024 года в Кировской области потерпел крушение вертолет санавиации. Находившиеся на борту фельдшеры, пилот и врач погибли.

Вертолеты Индия
05 января 2025, 09:02
Китай стал одним из крупнейших поставщиков пива в Россию
Unsplash
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Китай нарастил поставки пива в Россию до 29,8 тысячи тонн и обошел Бельгию в списке крупнейших экспортеров слабоалкогольного напитка. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб.

В период с января по октябрь 2024 года Китай увеличил поставки пива в Россию в 1,6 раза и поднялся в рейтинге ведущих поставщиков сразу с шестого на третье место. Опередили его только Германия, продавшая 105,3 тысячи тонн продукта, и Чехия с 33,1 тысячи тонн.

Четвертую стройку заняла Литва, поставившая 24,3 тысячи тонн пива в Россию. А на пятом месте оказалась Бельгия, вылетевшая из тройки лидеров. Эта страна сократила экспорт до 18,4 тысячи тонн.

Ранее россиян предупредили о росте цен на пиво в 2025 году. Пенный напиток подорожает примерно на 10%. Изготовители продукта связали это с увеличением стоимости акцизов, ростом инфляции и подорожанием сырья.

Алкоголь Россия Пиво Китай
05 января 2025, 08:47
Спикер парламента Индонезии заявила, что прилетит в Россию
РИА «Новости»
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Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани хочет посетить Россию. Об этом политик заявила в беседе с РИА «Новости».

«Я вижу возможность посетить Россию, если получу приглашение от своего коллеги в Москве», - сказала она.

Махарани подчеркнула, что обмены и визиты между законодательными представительными собраниями двух стран проводят регулярно. Кроме того, парламенты России и Индонезии создали специальные Группы двустороннего дружеского сотрудничества.

«Таким образом, у нас уже есть различные платформы для консультаций», - добавила политик.

Ранее экс-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри охарактеризовала Путина одной фразой. Она назвала главу России сильным лидером и сказала, что гордится полученной от него в 2021 году Звездой Дружбы.

Индонезия Россия

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