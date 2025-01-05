Перевозивший сотрудников пограничной службы наехал на бомбу в Пакистане

Представитель полицейского управления Рашид Захри подчеркнул, что после детонации автобус загорелся. Взрыв также уничтожил два автомобиля и два мотоцикла, которые ехали по дороге в момент детонации.

«Гражданских, пострадавших в результате теракта, доставили в окружную больницу Тарбат. Раненых сотрудников пограничной службы военные забрали в лагерь для оказания медицинской помощи», - заявил Захри.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил действия боевиков и заявил, что террористы не добьются своих гнусных целей. Ответственность за взрыв взяла на себя сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана».

В начале ноября смертник привел в действие взрывное устройство на железнодорожном вокзале Кветты в Пакистане. От полученных ранений погибли 27 человек. Взрыв прогремел рано утром, когда около касс скопились пассажиры для покупки билета на экспресс в Пешавар.

Конфликт сепаратистов Белуджистана с официальными властями Пакистана продолжается более 10 лет. Боевики добиваются отделения провинции страны и признания независимости региона от Исламабада.