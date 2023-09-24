Перестрелка началась на севере Косово
Вооруженные люди в масках вторглись на территорию православного монастыря Баньска на севере Косова. Там раздались выстрелы, сообщили на сайте Рашско-Призренской епархии Сербской православной церкви.
Группа вооруженных людей вторглась на бронированном автомобиле в монастырь, взломав закрытые ворота. Паломники и монастырская братия заперлись в корпусе, храм также закрыт.
«Вооруженные люди передвигаются по двору, время от времени слышны выстрелы», - заявили в епархии.
Там добавили, что сегодня утром недалеко от села Баньска был убит один полицейский, еще двое получили ранения.
«Это серьезный инцидент, который может иметь серьезные последствия», - говорится в сообщении.
В начале июня 2023 года подразделения Североатлантического альянса в составе 700 военнослужащих выдвинулись в Косово. Дополнительный контингент направили с цель поддержки сил НАТО.