«Перестань выпрашивать». В Сети ополчились на Зеленского из-за его реакции на события в Израиле

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«Он напряжен. Он думает, что средства, направляемые в Украину, могут перенаправить в Израиль», - заявил один из пользователей.

Другой читатель назвал Зеленского мошенником. По его мнению, поступки украинского главы хорошо это продемонстрировали.

«Перестань выпрашивать больше денег. США и так дали вам слишком много», - написал он.

Атака на Израиль со стороны палестинского движения ХАМАС произошла утром 7 октября. Организация направила в сторону государства более двух тысяч ракетных снарядов. Израильская армия после этого нанесла ответные удары по сектору Газа.

Жительница Ашкелона Виктория рассказала «360» об обстановке в Израиле после обострения конфликта. По ее словам, в стране постоянно звучат сигналы тревоги.