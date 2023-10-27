Пересмотр бюджета ЕС в пользу Украины не одобрят в Греции

«Я абсолютно ясно изложил позицию Греции: Греция не собирается соглашаться на решение, которое включает только Украину и ничего больше», - сказал он.

По словам премьера, первое обсуждение пересмотра бюджета Евросоюза было «непростым», некоторые страны не хотят обсуждать расширение бюджета, но выступают за расширение европейской поддержки.

Мицотакис отметил, что ресурсы Фонда солидарности нужно направлять государствам, которые рискуют пострадать от стихийных бедствий. Также средства нужно вкладывать в развитие STEP и ресурсы для компенсации возросшей стоимости займов.

По данным издания Politico, на саммите ЕС в Брюсселе представители Венгрии и Словакии выступили против выделения 50 миллиардов евро на помощь Украине. В качестве аргумента они указали на неэффективность такого формата поддержки.