27 октября 2023, 20:29

Пересмотр бюджета ЕС в пользу Украины не одобрят в Греции

Unsplash
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Греческие власти не дадут согласия на пересмотр многолетнего бюджета Европейского Союза, если он будет включать только Украину и ничего больше. Такое заявление сделал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после завершения работы саммита Европейского совета в Брюсселе. Его процитировал ТАСС.

«Я абсолютно ясно изложил позицию Греции: Греция не собирается соглашаться на решение, которое включает только Украину и ничего больше», - сказал он.

По словам премьера, первое обсуждение пересмотра бюджета Евросоюза было «непростым», некоторые страны не хотят обсуждать расширение бюджета, но выступают за расширение европейской поддержки.

Мицотакис отметил, что ресурсы Фонда солидарности нужно направлять государствам, которые рискуют пострадать от стихийных бедствий. Также средства нужно вкладывать в развитие STEP и ресурсы для компенсации возросшей стоимости займов.

По данным издания Politico, на саммите ЕС в Брюсселе представители Венгрии и Словакии выступили против выделения 50 миллиардов евро на помощь Украине. В качестве аргумента они указали на неэффективность такого формата поддержки.

Греция Евросоюз Украина
28 октября 2023, 02:54
Иран пригрозил США новыми фронтами
РИА «Новости»
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Новые фронты откроют против США, если американские власти не прекратят поддерживать Израиль. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Его процитировало агентство Bloomberg.

По словам главы внешнеполитического ведомства, США призывают другие страны демонстрировать сдержанность, хотя сами поддержали израильские власти.

«Если США продолжат то, что делали до сих пор, тогда новые фронты откроются против США», - сказал Абдоллахиан.

Он добавил, что американцам стоит решить, хотят ли они обострения конфликта. При этом министр назвал неизбежным создание новых фронтов, что заставит Израиль пожалеть о своих действиях. Как подчеркнул Абдоллахиан, новый фронт может появиться в любой момент.

США Израиль
28 октября 2023, 02:43
Забор на границе Финляндии с Россией подняли на смех
РИА «Новости»
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Жители Финляндии прокомментировали строительство забора на границе с Россией, назвав его «несерьезным». Об этом сообщил телеканал MTV Uutiset.

Поводом для возмущения стали результаты строительства первых трех километров ограждения, которые были ненадежными. После чего работники поменяли подход к строительству оставшейся части.

«Результат строительства первых трех километров забора на восточной границе Финляндии представили в четверг. Проект строительства оставшихся 200 километров забора предстоит улучшить», - указали в сюжете.

По словам руководителя проекта Исмо Курки, забор станет более плотным, также строители доработают множество деталей, например, крепления сетки к столбам и стойки для видеокамер.

Финляндия ранее приняла решение о сооружении ограждения на границе с Россией для предотвращения незаконного пересечения границы. Конструкция оборудована видеокамерами, а также системой сигнализации.

МИД России ранее передал послу Финляндии Антти Хелантере информацию о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве. По данным ведомства, такое решение приняли в качестве ответной меры на конфронтационные действия Финляндии против РФ.

Финляндия Россия
28 октября 2023, 01:35
ХАМАС заявил о сопротивлении вторжению Израиля в Газе
Википедия
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Бригады «Аль-Кассам» противостоят наступлению Армии обороны Израиля у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа. Об этом сообщили в палестинском движении ХАМАС.

«Бригады „Аль-Кассам“ противостоят вторжению израильской армии в Бейт-Хануне и к востоку от Аль-Бурейджа, на земле наблюдаются ожесточенные столкновения», - указали в заявлении.

Армия обороны Израиля 27 октября объявила о расширении масштабов наземной операции в секторе Газа.

Глава пресс-службы ЦАХАЛ генерал Хагари сообщил, что сухопутные войска продолжат наносить удары по городу Газа и прилегающим к нему районам, поэтому палестинцам нужно эвакуироваться на юг сектора.

По данным израильского телеканала Kan и газеты Haaretz , наземные силы Армии защиты Израиля зашли на территорию сектора Газа и начали движение вдоль границы. На севере анклава звучат выстрелы.

Ранее член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что военные США взяли на себя командование для проведения бомбежек против сектора Газа.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
28 октября 2023, 00:42
Система ПВО Египта сбила два БПЛА над Синайским полуостровом
РИА «Новости»
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Средства противоздушной обороны Египта сбили два беспилотника над северо-восточным районом Синайского полуострова. Об этом сообщил представитель египетских вооруженных сил Гариб Абдель Хафез. Слова военного привел египетский портал Sada al-Balad.

«В рамках расследования двух инцидентов близ городов Нувейба и Таба выяснилось, что два беспилотных летательных аппарата направлялись из южного района Красного моря на север», - заявил Гариб Абдель Хафез.

Военный сообщил, что один из дронов упал в городе Таба, второй - не на территории Египта.

Ранее египетские спецслужбы сообщили, что на территории страны упал израильский снаряд. Это произошло в городе Нувейба на берегу Красного моря, в 60 километрах от границы с Израилем. Боеприпас упал в пустынной местности и взорвался. О пострадавших не сообщалось.

Израиль Египет Беспилотники Конфликт Израиля и Палестины ПВО Палестина

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