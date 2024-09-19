19 сентября 2024, 18:27

«Перешли все красные линии». Лидер «Хезболлы» пригрозил Израилю войной без правил

Unsplash
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Серии взрывов пейджеров и раций в Ливане являются объявлением войны со стороны Израиля. Об этом заявил лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла, чьи слова привело агентство Al-Jazeera.

Объявление войны По его словам, инициаторы теракта объявили войну народу Ливана и суверенитету страны.

«Как можно назвать подобные преступные действия - это крупная операция? Это геноцид? Это резня?» - процитировал Насруллу телеканал Sky News.

Он отметил, что Израиль нанес удар по ливанскому движению. Несмотря на это, организация станет только сильнее, добавил глава «Хезболлы».

«Это можно назвать объявлением войны <…> Мы получили очень сильный удар, но это состояние войны», - подчеркнул он.

Также Насрулла констатировал, что израильское руководство «фактически перешло все красные линии».

Нарушение международного права Теракты в Ливане осудили многие международные структуры. Преподаватель права из Бристольского университета Джакомо Биджо обвинил Израиль в военном преступлении. В статье издания The Conversation он объяснил, что мирные граждане не могут быть законной целью для военных.

«Преднамеренное нападение на гражданских лиц запрещено и является военным преступлением в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда», - напомнил он.

Жертвами взрывов в Ливане стали не только участники «Хезболлы», но и мирные жители, в том числе дети.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с речью после волны взрывов на ливанской территории. Он заявил, что израильские власти сделают все возможное, чтобы восстановить безопасность на севере страны.

Израиль Ливан Взрывы пейджеров в Ливане
19 сентября 2024, 17:54
Состояние войны. Атаку на Ливан назвали самой беспрецедентной за всю историю страны
Global Look Press
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Ливан подвергся самой беспрецедентной атаке за всю свою историю. Об этом заявил лидер движения «Хезболла» Хасан Насрулла в эфире телеканала Al Manar.

Он назвал происходящее состоянием войны.

«Мы сможем преодолеть это испытание», - подчеркнул Насрулла.

По его словам, Израиль перешел все красные линии, подвергнув опасности жизни мирных ливанцев. Массовая детонация электронных устройств - теракт и геноцид, который ведет к объявлению войны.

В разных районах Ливана 17–18 сентября взорвались средства связи, в том числе пейджеры и рации. Жертвами стали 32 человека, более трех тысяч получили ранения. Шиитское движение обвинило Израиль в случившемся и пригрозило возмездием.

Израиль Войны Ливан Взрывы пейджеров в Ливане
19 сентября 2024, 14:56
Дунай вышел из берегов и затопил набережные в центре Будапешта
Global Look Press
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Река Дунай разлилась и затопила улицы в центре Будапешта. Очевидцы сняли наводнение на видео, сообщило агентство Associated Press.

Вышедшая из берегов река залила набережные, для защиты улиц рабочие соорудили преграды из мешков с песком. По информации издания, пик половодья ожидают 21 сентября. Уровень воды может достигнуть 8,5 метра вместо привычных 3,5 метра.

По данным РИА «Новости» , вода уже скрыла скамейки для туристов перед венгерским парламентом. Глубоко под воду также ушел мемориал жертвам Холокоста «Туфли на набережной Дуная».

Ранее на Европу обрушился шторм «Борис», из-за которого реки вышли из берегов. Наводнения зафиксировали в Румынии , Польше, Чехии и Австрии. Чешский президент Петр Павел заявил, что на восстановление пострадавших городов уйдут месяцы или даже годы.

Австрийский канцлер из-за природного катаклизма отменил все мероприятия, запланированные на начало недели.

В Польше из опасных районов эвакуировали 1600 жителей. Издание Myśl Polska раскритиковало власти из-за отказа выделить деньги на строительство дамб и водохранилищ.

Венгрия Наводнения Европа
19 сентября 2024, 12:45
Во Франции заявили, что Дуров не проявляет интерес к контактам с российской стороной
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Власти Франции заявили, что задержанный основатель Telegram Павел Дуров не проявляет интерес к контактам с российской стороной, поэтому отказались предоставлять посольству РФ материалы по его делу. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол Алексей Мешков.

По его словам, Париж подходит к вопросу расследования в отношении Дурова как к взаимоотношениям между Францией и ее гражданином. Мешков напомнил, что предприниматель несколько лет назад получил французское гражданство.

«Поэтому, несмотря на наши неоднократные обращения с требованием предоставить соответствующие материалы, в этом нам было отказано. И параллельно было сказано, что интереса к контактам с нами Дуров не проявляет», - пояснил дипломат.

Павла Дурова задержали в конце августа в аэропорту Парижа. Ему предъявили обвинение в причастности к 10 преступлениям. Позже основателя Telegram выпустили под залог, но оставили под судебным контролем.

Франция Павла Дурова арестовали во Франции
19 сентября 2024, 12:07
В США сотрудники супермаркета обнаружили умершего в морозильной камере коллегу
Global Look Press
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В штате Северная Каролина сотрудники сети супермаркетов Food Lion утром обнаружили тело коллеги в морозильной камере. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Мужчину нашли работники утренней смены около семи часов в морозильной камере. Сотрудник магазина умер на рабочем месте.

Прибывшие полицейские предположили, что смерть произошла по естественным причинам, так как работнику Food Lion потребовалась неотложная медицинская помощь, но рядом не оказалось никого, кто мог бы ее оказать.

Представители Food Lion выразили соболезнования семье погибшего и отметили, что готовы оказывать содействие в расследовании, которое должно подтвердить версию полиции.

Ранее во Владивостоке водитель маршрутного такси умер за рулем. Маршрутка столкнулась с Toyota Vellfire и Subaru, ехавшими в попутном направлении. Водители иномарок не пострадали.

США Магазины

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