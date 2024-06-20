Перешедший на сверхзвуковую скорость МиГ-29 сорвал крыши с домов в Польше

В ведомстве уточнили, что истребитель вылетел с 22-й тактической авиабазы и превысил скорость звука на высоте около 1000 футов (300 метров).

«В результате воздействия звуковой волны были повреждены кровельные покрытия в нескольких зданиях», - заявили в пресс-службе.

По этому случаю расследование начала военная полиция, а также Государственная комиссия по авиационным происшествиям.

В пресс-службе добавили, что все расходы за ремонт пострадавших зданий Вооруженные силы Польши взяли на себя.

Это не первый неудачный случай с польскими МиГ-29. Такой же истребитель во время тренировочного полета в конце мая потерял пустой топливный бак. Деталь рухнула с высоты в нескольких сотнях метрах от строящегося здания. По счастливой случайности никто не пострадал.