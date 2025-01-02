02 января 2025, 10:02

«Пересек границы допустимого». Партия Шольца притормозила Маска

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пересек границы допустимого между дружественными США и Германией. Такое мнение в беседе с Der Spiegel озвучил председатель парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених.

По его словам, недавние высказывания Маска о немецких политиках могут серьезно ухудшить отношения между странами. Таким образом Мютцених отреагировал на оскорбление канцлера ФРГ Олафа Шольца со стороны Маска.

«Критика американского бизнесмена в адрес представителей властей Германии направлена против всех немецких граждан. Маск серьезно пересек границы в отношениях стран», - заявил Мютцених.

Ранее Маск в социальной сети «забыл» имя Шольца , обозвав его «дерьмом» и «болваном». Таким образом он прокомментировал публикацию одного из пользователей социальной сети Х, посвященную досрочным парламентским выборам в Германии, которые пройдут в феврале 2025 года.

Германия США Международные отношения Илон Маск Олаф Шольц
02 января 2025, 09:54
Связанные с Китаем хакеры взломали секретный офис американского Минфина
Читайте нас в: Google Новости
Хакеры, связанные с Китаем, взломали секретный офис американского Минфина, который вводит экономические санкции против государств. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Хакеры из китайского правительства взломали крайне секретный офис министерства финансов, который применяет экономические санкции против стран и групп лиц. Это один из самых мощных инструментов, имеющихся в распоряжении США для достижения целей национальной безопасности», - отметили авторы материала Таким образом КНР, указали в статье, пытается получить важную информацию о своем самом значимом сопернике в глобальной борьбе. Официальные лица заявили, что никаких секретных документов хакеры украсть не смогли.

На Украине хакеры-повстанцы взломали сайт местного телевидения и выложили скандальный ролик о детях олигархов, которые сбежали за границу. Уехавшие под видом беженцев богатые украинцы развлекались, ездили на дорогих машинах по дорогам Европы, пока их земляки гибли на родине.

США Санкции Хакеры Китай
02 января 2025, 04:55
Сиамские сестры-близнецы Хенсел намекнули на беременность
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Сиамские близнецы Бриттани и Эбби Хенсел из США спровоцировали появление слухов о своей беременности после публикации необычного видео в соцсетях. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Сестры Хенсел опубликовали 30-секундный ролик в TikTok, где была серия заголовков о новостях из их жизни. Внимание пользователей привлек последний, гласящий «Замужем, ждут ребенка».

Подписчики спросили, действительно ли у близнецов ожидается пополнение, но ответа не получили. Другие фанаты сестер просто их поздравили.

«Поздравляю! Быть мамой - это такое счастье. Желаю вам обоим безопасной и здоровой беременности и родов», - написал один из комментаторов.

Сестры Хенсел родились с одним телом, но двумя головами. Каждая из них контролирует свою половину тела, но внутренние органы у них общие. Эбби вышла замуж за военного Джоша Боулинга в 2021 году.

Ранее в Индии забеременела несовершеннолетняя девочка , которую несколько месяцев насиловали отец, дядя и дедушка.

США Беременность Свадьбы Соцсети Видео
02 января 2025, 04:32
«Служил в армии США». Байден — об исполнителе теракта в Новом Орлеане
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Джо Байден рассказал, что организатор и исполнитель теракта в Новом Орлеане был ветераном ВС США. Об этом сообщил ТАСС.

Байден выступил с телеобращением к американцам после теракта.

«ФБР сообщило мне, что убийца был гражданином США. Он родился в Техасе, много лет служил в американской армии и был резервистом сухопутных войск до самых последних лет», - рассказал американский лидер.

Он добавил, что за несколько часов до нападения преступник опубликовал в соцсетях видео. В нем он заявил, что вдохновился ИГИЛ* и желает убивать.

Американский лидер поблагодарил правоохранителей и сотрудников служб экстренного реагирования, задержавших террориста, за их работу. По его словам, в противном случае преступник смог бы убить еще больше людей.

Ранее американский предприниматель Илон Маск предположил, что взорвавшаяся в Лас-Вегасе Tesla Cybertruck может быть связана с наездом автомобиля на толпу людей в Новом Орлеане, где погибли 15 человек и 35 прохожих получили ранения.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - запрещенная в России террористическая организация.

США Убийства ФБР Терроризм Ветераны Армия Джо Байден
02 января 2025, 02:05
Почти 1000 машин сожгли в новогоднюю ночь во Франции
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти 1000 машин. Полицейские задержали более 400 человек, сообщил телеканал BFMTV.

«По данным МВД, в ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года, было подожжено 984 транспортных средства», - отметили в публикации.

Согласно информации издания, правоохранители задержали 420 человек и взяли под стражу 310 французов. Глава МВД Бруно Ретайо заявил, что большинство задержаний были связаны с запуском фейерверков. Дебоширы запускали салюты в стражей правопорядка и пожарных.

Кроме того, в Лионе в коляску попал зажженный фейерверк, где находилась двухлетняя девочка. Она поступила в больницу с травмами лица и глаза. Еще один человек попал в реанимацию в критическом состоянии после происшествия с салютом.

Жители департамента Майотта, пострадавшего от урагана «Шидо», ранее освистали президента Франции Эммануэля Макрона. Из-за непогоды погибли более 30 человек. Власти оценили ущерб в 800 миллионов евро.

Больницы Машины Франция

Новости по теме