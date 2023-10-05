Переплатившие за отказ от гражданства США люди подали на правительство в суд

Читайте нас в:

До 2014 года власти взимали за отказ от американского паспорта 450 долларов, но потом увеличили пошлину до 2350 долларов. Ее ввели в 2010 году. Госдеп объявил 2 октября, что скоро вернет прежнюю сумму. После этого люди, которые уже вышли из гражданства, решили вернуть разницу через суд.

Они подали коллективный иск. Одним из инициаторов стала 61-летняя бывшая учительница Рэйчел Хеллер из Нидерландов. Она сдала свой паспорт несколько лет назад, чтобы не платить налоги в США, и внесла повышенную пошлину, которая на тот момент равнялась ее ежемесячной зарплате.

За дело взялась ассоциация Accidental American Association, которая насчитала около 30 тысяч таких же бывших американцев, переплативших за отказ от гражданства.

В прошлом из американского гражданства вышли лидер группы Green Day Билли Джо Армстронг, хоккеист Павел Буре и боец ММА Джефф Монсон. Последний стал депутатом совета Красногорского городского округа.