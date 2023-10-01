Перенесшая рак британка не отказалась от походов в солярий и заболела снова
Постоянные посещения солярия сильно подорвали здоровье 48-летней жительницы британского города Портсмут Кармен Оукс. Женщина вылечила рак в 2014 году, но не стала бросать свое любимое занятие и снова заработала опасную опухоль. Подробности истории рассказала газета The Daily Mail.
«Я играла с огнем, когда подумала, что врачи просто вырезали родинку на спине», - рассказала героиня журналистам.
Болезнь вернулась в 2021 году и сначала проявилась в виде боли в руках и плечах. Кармен начала пить препараты для лечения суставов, но они оказались бесполезны. Тогда же она решила, что это последствия перенесенной коронавирусной инфекции. Но неприятные ощущения никуда не уходили.
За медицинской помощью она обратилась только в этом году. Ревматолог после предварительного осмотра отправил женщину на обследование, которое выявило меланому четвертой стадии в левом легком. Врачи сразу сказали, что операция уже не поможет. Опухоль прикрепилась к кровеносным сосудам и камерам сердца. Кармен начали вводить препараты внутривенно, что позволило уменьшить размер опухоли, но только на короткий срок.
Женщина подчеркнула, что ее история заставила дочь отказаться от посещения соляриев. Она пояснила, что рассчитывает на то, что этому примеру последуют и другие девушки.
«Не думайте, что загар важнее жизни. Солярии повреждают вашу, старят и убивают вас», - обратилась она к читательницам.
Кармен добавила, что диагноз ее сильно напугал, но она старается сохранять позитивный настрой ради себя и своей семьи.