«Сначала деэскалация, а потом - переговорный процесс с прочной международной правовой базой <…> Измучены все, кто находится в регионе. И израильтяне, и палестинцы, и жители соседних государств, и беженцы, которые ушли за пределы региона», - указала Захарова.

Она добавила, что ситуация на Ближнем Востоке развивается по негативному сценарию. По ее мнению, мир подошел к опасной грани после начала конфликта между Израилем и ХАМАС.

Дипломат призвала урегулировать ситуацию мирным путем и с уважением относиться не только к Палестине и Израилю, но и к их странам-соседям, испытывающим на себе последствия гуманитарной катастрофы.

Власти Израиля ранее подтвердили существование плана , согласно которому жителей сектора Газа могут переместить на Синайский полуостров в Египте. Палестина выступила против переселения, несмотря на регулярные атаки по анклаву со стороны ЦАХАЛ.