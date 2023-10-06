«Переломный момент». Американский аналитик предсказал судьбу помощи Украине

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«Это сочетание (усталости от Украины в США и в Европе - прим. ред.) может создать переломный момент, когда постепенное снижение поддержки Украины Западом превратится в резкое падение или полное прекращение», - выразил уверенность аналитик.

В такой ситуации Киев не сможет ни просить мира, ни победить в конфликте. Вне зависимости от того, чем закончится украинский кризис, финансирование Украины станет проблемой Запада, а не России, заявил Биби.

Аналитик спрогнозировал, что без мирного соглашения с Россией поток беженцев с Украины приведет к расколу в НАТО и Евросоюзе. Американцы утонут в спорах, кто виноват в поражении Украины.

Для финансирования Украины могут использовать программу Госдепа по грантам и займам. Администрация президента США Джо Байдена уже рассматривает такой вариант, уверяют американские СМИ.