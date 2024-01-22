Перекрывший Босфорский пролив российский танкер отбуксировали

«Судно Peria отбуксировано к причалу Кючюкчекмедже в Стамбуле», - уточнили в управлении.

Проход судов через пролив возобновили с 20:00 (время совпадает с московским), после почти 14 часов перерыва.

В агентстве также сообщили об ограничении транзита судов со скоростью меньше десяти узлов через пролив Дарданеллы из-за штормовой погоды.

Транзит судов через Босфор временно приостановили из-за поломки нефтяного танкера Peria, следовавшего из России в Измир под флагом Либерии. Во время прохода через пролив в районе деревни Кечилик у судна сломался якорь. В результате танкер заблокировал движение в Босфоре в оба направления.

Ранее Турция отказалась пропустить через проливы Босфор и Дарданеллы подаренный Украине Великобританией тральщик.

Турецкие власти тщательно соблюдают правила Конвенции Монтре, гарантирующие стабильность в Черном море. В рамках соглашения всего в акватории будут нести службу четыре корабля: суда минного поиска и корабли управления.