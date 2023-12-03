Переход Украины под контроль России допустили в ФРГ

«Это правда, что без помощи США Киев сегодня, вероятно, оказался бы в руках России. В одиночку ЕС не смог бы этого сделать», - указал он.

Немецкий депутат призвал Запад продолжить поставки вооружений на Украину и увеличить поток помощи стране. Он предположил, что зимой там будут происходить массовые отключения электричества, и отметил, что Евросоюзу и США следует обеспечить ВСУ средствами противовоздушной обороны.

По словам Хофрайтера, Россия смогла нарастить военное производство и получить преимущество перед Украиной.

Ранее США усилили инвестиции в оборонную сферу , чтобы произвести больше снарядов для ВСУ. Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что финансирование военных производств увеличилось на 50%.