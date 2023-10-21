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По ее информации, речь шла о том, чтобы освободить 50 человек. Среди условий сделки также назывались временное прекращение огня, возобновление подачи Израилем воды в сектор Газа и активизация поставок гуманитарной помощи в анклав.

Ранее ХАМАС отпустил двух гражданок США : Джудит Раанан и ее дочь Натали. Американский президент Джо Байден поблагодарил Катар и Израиль за помощь в освобождении заложников.

Боевики пленили более 200 человек в день эскалации конфликта с Израилем, 7 октября. Сейчас правительства США и Европы пытаются надавить на израильские власти, чтобы приостановить наземное вторжение в Газу и дать время на освобождение заложников. Однако Израиль отказывается менять планы по началу наступления в секторе.

Ранее КПП «Рафах» на границе Египта с Газой открылся для доставки гуманитарной помощи жителям палестинского анклава. До этого грузовики с продовольствием, медикаментами ждали отправки в сектор Газа, поскольку Израиль продолжал наносить авиаудары.