«Западные лидеры мыслят геополитику так, будто на дворе 1823-й, а не 2023-й - и их влияние на мировой арене тает у нас на глазах», - указал он.

По его словам, варианты выгодного для Запада решения украинского конфликта закончились. Поэтому европейцы желают, чтобы наступил мир. Однако они сами находятся в слабой позиции. Цены на энергоносители подскочили, «уничтожив» производственную базу Старого Света и лишив ее конкурентоспособности на мировой арене, подчеркнул Пилкингтон.

Развал промышленности у Соединенных Штатов и их союзников спровоцировал нехватку боеприпасов. При этом Россия показала свою силу и возможность изготавливать «невероятное» количество артиллерийских снарядов.

«Зачем русским садиться за стол переговоров, если они продвигаются на ключевых стратегических участках?» - резюмировал Пилкингтон.

НАТО старается накачать Украину новейшим оружием. Однако, как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков , это не поможет ему изменить ход спецоперации и или снизить решимость РФ.