20 июня 2024, 11:59

Переговоры Путина и То Лама завершились в Ханое

РИА «Новости»
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Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Вьетнама То Лама завершились в Ханое, сообщило РИА «Новости». После встречи стороны подписали ряд документов о сотрудничестве стран в самых разных сферах.

Путин отметил, что переговоры прошли в конструктивной и деловой атмосфере. То Лам согласился с этой оценкой, отметив что встреча была успешной.

«В откровенном ключе мы обменялись мнениями по многим областям сотрудничества, а также по международным и региональным вопросам», - подчеркнул лидер Вьетнама.

Среди подписанных по итогам переговоров есть в том числе меморандум о графике создания центра ядерных технологий во Вьетнаме. Также Путин и То Лам договорились не присоединяться к союзам с третьими странами в ущерб друг другу.

Россия Переговоры Владимир Путин Вьетнам
20 июня 2024, 11:49
Подаренным Путину пхунсанам пока не дали имена. История этой породы полна загадок
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Президент России Владимир Путин с признательностью принял от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына двух собак породы пхунсан. Об этом в беседе с ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока не назвали [питомцев]. Принял подарок с признательностью», - указал представитель Кремля.

О том, что Ким Чен Ын подарил Путину пару собак национальной северокорейской породы пхунсан, ранее сообщило местное радио «Голос Кореи».

«Президент Путин выразил свою благодарность за этот подарок», - указали журналисты.

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в комментарии РИА «Новости» отметил, что подаренные лидером Северной Кореи собаки относятся к достаточно редкой породе, история которой может насчитывать свыше шести веков.

«Пхунсаны - охотники, на родине их высоко оценивают за сильный характер и энергичность и используют для добычи крупного зверя», - пояснил собеседник агентства.

По словам Голубева, представителей этой породы редко можно встретить за пределами КНДР. Международная кинологическая федерация (FCI) эту породу не признавала.

Как проходила селекция этой породы, доподлинно неизвестно, добавил эксперт. На фоне этого есть много разных предположений и догадок о происхождении пхунсанов. Есть сведения, что их история начинается со времен династии Чосон.

«Эти животные обладают сильным характером, они нуждаются в регулярной грамотной дрессировке и серьезном воспитании с самого рождения», - заключил Голубев.

Ким Чен Ын Владимир Путин
20 июня 2024, 11:39
Путин оценил атмосферу на переговорах с То Ламом в Ханое
РИА «Новости»
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Переговоры в Ханое прошли в конструктивной и деловой атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин. Его встреча с лидером Вьетнама состоялась в президентском дворце в Ханое, сообщило РИА «Новости».

В рамках переговоров стороны приняли совместное заявление, договорившись и дальше углублять всеобъемлющее стратегическое партнерство.

В начале встречи Путин подчеркнул, что развитие диалога с Вьетнамом является одним из ключевых приоритетов для России. Аналогичный тезис выдвинул и То Лам, отметив, что РФ для страны входит в число основных партнеров.

«Мы придаем важное значение развитию дружбы с Россией и всеобъемлющего стратегического партнерства, считаем Россию одним из внешнеполитических приоритетов Вьетнама», - сказал он.

Россия Владимир Путин Вьетнам
20 июня 2024, 11:23
Россия и Вьетнам перейдут на нацвалюты при расчетах
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Россия и Вьетнам последовательно переходят на национальные валюты при расчетах. Об этом заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с вьетнамским коллегой То Ламом, сообщил ТАСС.

«Наши страны последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества», - отметил глава государства.

Он подчеркнул важность использования национальных валют при расчетах. В 2023 году доля транзакций в российских рублях и вьетнамских донгах обеспечила свыше 40% объемов общих коммерческих сделок. В первом квартале 2024 года этот показатель почти достиг 60%.

В рамках встречи с Путиным То Лам заявил, что Россия и Вьетнам договорились не вступать в союзы, которые могут навредить друг другу. Также стороны договорились укреплять сотрудничество по принципам равенства, взаимоуважения, невмешательства во внутренние дела.

Россия Переговоры Владимир Путин Вьетнам
20 июня 2024, 11:22
Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин подлагодарил Вьетнам за теплый прием. Он отметил, что российскую делегацию в Ханое встретили с особым радушием. Его процитировало РИА «Новости».

Он выразил признательность генеральному секретарю Центральной коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу, президенту страны То Ламу и премьер-министру Фам Минь Тиню. Также Путин поблагодарил всех вьетнамских друзей за организацию государственного визита и теплый радушный прием.

«Когда говорю теплый, имею в виду не только температуру на улице, но и то радушие, с которым встречают нашу делегацию жители Ханоя», - сказал российский лидер.

Сейчас температура воздуха в Ханое выше 35 градусов.

Встреча лидеров двух стран прошла в президентском дворце. Путин прибыл туда на отечественном Aurus , который вызвал настоящий ажиотаж среди вьетнамцев. По итогам встречи власти Вьетнама объявили Россию приоритетом во внешней политике.

Россия Владимир Путин Aurus Вьетнам

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