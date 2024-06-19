Переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе продлились полтора часа

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Открывая встречу, Ким Чен Ын заявил о полной поддержке проведения Россией СВО , а также отметил роль РФ в поддержании стратегического баланса в мире.

«Правительство КНДР <…> выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине», - подчеркнул он.

Президент России отметил, что Северная Корея выражала последовательную поддержку политике России, в том числе на украинском направлении. Отдельно он отметил, что в основу отношений РФ и КНДР на долгие годы вперед ляжет новый фундаментальный документ.

После вступительных заявлений встреча продолжилась в закрытом формате. Завершив переговоры в широком формате, Путин и Ким Чен Ын, как ожидается, пообщаются с глазу на глаз.