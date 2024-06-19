Переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе продлились полтора часа
Почти полтора часа длились переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына в расширенном составе. Об этом сообщило РИА «Новости».
Открывая встречу, Ким Чен Ын заявил о полной поддержке проведения Россией СВО , а также отметил роль РФ в поддержании стратегического баланса в мире.
«Правительство КНДР <…> выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине», - подчеркнул он.
Президент России отметил, что Северная Корея выражала последовательную поддержку политике России, в том числе на украинском направлении. Отдельно он отметил, что в основу отношений РФ и КНДР на долгие годы вперед ляжет новый фундаментальный документ.
После вступительных заявлений встреча продолжилась в закрытом формате. Завершив переговоры в широком формате, Путин и Ким Чен Ын, как ожидается, пообщаются с глазу на глаз.