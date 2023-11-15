Переговоры Байдена и Си Цзиньпина заинтересовали Кремль

«Так или иначе, разумеется, мы будем следить за теми сообщениями, которые будут сопровождать эту встречу», - сказал он.

Дмитрий Песков заявил, что страны имеют право выстраивать двусторонние отношения. Он заявил, что эта тема не стоит на повестке дня так широко, как другие.

Джо Байден и Си Цзиньпин встретятся на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Эти переговоры станут их второй очной встречей с момента вступления демократа в должность американского президента.

Отношения США и Китая достигли самой низкой точки , заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган. Он принял приглашение главы Госдепа Энтони Блинкена обсудить эту проблему в Вашингтоне.