Переехавший в Израиль Слепаков остался без жилья в России

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По информации канала, комедиант переехал в Израиль в начале октября. Примерно в то же время он выручил деньги за продажу апартаментов в элитном комплексе Park Residence, которые находятся на первом Голутвинском переулке. Других квартир в России у Слепакова* не осталось.

Комик продавал апартаменты площадью 217 квадратных метров за 295 миллионов рублей, но точная сумма сделки осталась неизвестной. Элитное жилье располагается в малоэтажном ЖК и имеет панорамные окна. Кроме того, совсем близко от дома находятся памятник Петру I и парк «Музеон». Новый владелец роскошного жилья, принадлежавшего Слепакову*, вступил в собственность две недели назад.

Ранее СМИ сравнили судьбу российского комика с неудачами певицы Лаймы Вайкуле, у которой провалился фестиваль Laima Rendezvous Jurmala 2023. Люди начали покидать концерты Слепакова*, выражая таким образом отношение к нему.

* Минюст России признал Семена Слепакова физическим лицом, выполняющим функции иноагента.