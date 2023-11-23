«Передышка будет короткой». Израиль возобновит боевые действия сразу после перемирия

«То, что вы увидите в ближайшие дни, - это в первую очередь освобождение заложников. Эта передышка будет короткой», - заявил Галлант на встрече с бойцами 13-го диверсионного подразделения ВМФ «Шайетет».

За время перемирия, как указал министр, Армия обороны Израиля должна пополнить запасы оружия и подготовиться к новым боям. Продолжать боевые действия, по словам Галланта, необходимо, чтобы добиться победы и возвращения остальных заложников.

«Они вернутся только при давлении [на ХАМАС]», - подчеркнул он.

Перемирие в секторе Газа должно начаться 24 ноября в 07:00 (08:00 по московскому времени). Соглашение об этом разделили на два этапа.

На первом предусмотрено прекращение огня продолжительностью в четыре дня. За этот промежуток времени ХАМАС должен освободить 50 заложников группами по 12–13 человек. Израильская сторона обязалась выпустить 150 палестинских заключенных.

На втором этапе Израиль должен будет освободить еще до 150 палестинцев при условии, что сектор Газа покинут еще до 50 заложников.

Режим прекращения огня будут продлевать на 24 часа за каждые 10 дополнительно освобожденных человек.