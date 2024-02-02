02 февраля 2024, 08:03

Передача Эквадором старой российской техники в пользу США вызвала сомнения в МИД

РИА «Новости»
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Решение властей Эквадора передать США старую российскую технику принято под давлением. Такое мнение высказала официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова привело РИА «Новости».

Дипломат подчеркнула, что российская сторона ознакомилась с заявлением Эквадора. Захарова напомнила об условиях контракта, согласно которым Эквадор не может передавать технику российского производства третьей стороне без разрешения от Москвы.

При этом она усомнилась, что США вряд ли бы предложили обменять «металлолом», как его назвали в Эквадоре, на современную технику.

«Надеемся, что в Кито отдают себе в этом отчет», - подчеркнула Захарова.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что власти передадут США российскую технику в обмен на новую американского производства на сумму 200 миллионов долларов. При этом лидер южноамериканского государства подчеркнул, что это «металлолом». Он выразил надежду, что решение никак не отразится на отношениях с Россией.

США Мария Захарова Москва Эквадор
02 февраля 2024, 07:49
Турецкий политик призвал не отказываться от работы с Россией из-за давления США
РИА «Новости»
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США начали давить на экономику Турции, но Анкара не должна из-за этого сворачивать работу с Россией. Такое мнение высказал глава партии Vatan Догу Перинчек. Его слова привело РИА «Новости».

«Правительство Эрдогана испытывает сильное давление со стороны США на экономику, безопасность», - отметил политик.

Он подчеркнул, что Россия является одним из важным торговых и энергетических партнеров Турции. Анкара не может отказаться от сотрудничества с Москвой в экономике, добавил Перинчек.

Лидер Vatan напомнил, что в прошлом турецкие власти уже пробовали отказаться от работы с Россией. Однако это привело к негативным результатам. И все старания проигнорировать этот факт безуспешны, подытожил Перинчек.

Ранее США пригрозили вторичными санкциями тем, кто помогает России. Турецкие банки испугались возможного отключения от международной финансовой системы, что повлияло на их российских клиентов. Однако теперь в Турции ищут альтернативные способы осуществления денежных переводов при взаиморасчетах.

США Турция Россия
02 февраля 2024, 07:34
«Надо бы как-то помочь им». Путин заявил об уничтожении автопрома Германии
РИА «Новости»
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Германия занялась уничтожением своей автомобильной промышленности. Президент России Владимир Путин заявил об этом 1 февраля при осмотре павильона «Сбера» на выставке-форуме «Россия», сообщили «Известия».

В начале экскурсии гостям рассказали историю о первом вкладчике Николае Кристофари. По словам представителя банка, во время поездки по Германии он сдал свои часы на ремонт в мастерскую, где работал Карл Бенц - будущий изобретатель автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, основатель фирмы-предшественника Daimler-Benz AG. Ведущий пошутил, что российский инвестор первым вложился в немецкий автопром.

«Они сейчас уничтожают свой автопром. Надо бы как-то помочь им», - ответил президент.

Владимир Путин выступил на церемонии закрытия II съезда российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Он призвал бизнес подключиться к подготовке кадров и заявил, что углеводороды останутся востребованными в ближайшие десятилетия.

Германия Экспорт Бизнес Машины Владимир Путин
02 февраля 2024, 06:23
Митинги против реформы уголовного законодательства прошли в Словакии
Unsplash
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В Словакии 1 февраля прошли митинги против ликвидации спецпрокуратуры и смягчения наказания за некоторые уголовные правонарушения. В антиправительственных акциях приняли участие свыше 60 тысяч человек, сообщило SME.

Жители Словакии в седьмой раз вышли на протесты против предложенной правительством Роберта Фицо реформы уголовного законодательства. Акции в 20 городах организовали три оппозиционные партии Progresivne Slovensko, SaS и KDH. К более чем 30-тысячной толпе в Братиславе присоединились сотни и тысячи человек из других городов. Только в 19 из них журналисты насчитали более 60 тысяч участников.

«Я не могу представить большего конфликта интересов, чем тот факт, что обвиняемый предлагает Национальному совету снизить уровень преступности и сократить сроки давности», - заявил с трибуны председатель SaS Рихард Сулик.

Кабмин подготовил поправки в уголовный кодекс, которые перепишут систему функционирования правосудия в Словакии. Власти предложили ликвидировать спецпрокуратуру, смягчить наказание за некоторые экономические, имущественные и коррупционные преступления. Депутаты рассмотрят инициативу 7 февраля.

Митинги против уголовной реформы начались с конца 2023 года. На предыдущую акцию в одной только Братиславе вышли не менее 27 тысяч человек.

Митинги Словакия
02 февраля 2024, 03:16
Власти Молдавии призвали Россию не открывать избирательные участки в Приднестровье
РИА «Новости»
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Молдавия призвала Россию не открывать в Приднестровье избирательные участки на выборах президента. В противном случае Кишинев пригрозил ответными мерами. Об этом заявил спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу в эфире канала Jurnal TV.

Депутат признал, что власти Молдавии не могут запретить иностранным гражданам голосовать на территории посольства своих стран.

«Мы призываем воздержаться от открытия участков на левом берегу Днестра. Иначе мы можем что-то сделать, если участки по выборам президента России будут открыты в Приднестровском регионе без согласия властей Молдавии», - сказал Гросу.

Политик не озвучил конкретные меры, но предположил, что власти Молдавии могут не допустить в страну людей, которые будут заниматься организацией выборов.

В Приднестровье проживают более 200 тысяч российских граждан. На прошлых выборах президента России в 2018 году в Молдавии работали 27 избирательных участков, причем 24 из них - на территории неподконтрольной Киеву ПМР.

В январе Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о подготовке терактов и диверсий на военных объектах республики. По информации ведомства, иностранные специалисты готовят группы диверсантов в Молдавии. Большая часть боевиков прибыла с территории Украины и имеет военный опыт.

Молдавия Международные отношения Россия Приднестровье Выборы

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