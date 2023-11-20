20 ноября 2023, 01:44

Перебои с поставками из-за проблем на границе с Польшей начались на Украине

РИА «Новости»
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На Украине начались перебои с поставками ряда товаров из-за блокировки украинской границы перевозчиками в Польше. Об этом сообщило издание Страна.ua.

По информации издания, в украинских торговых сетях уменьшились запасы на складах, это привело к оскудению ассортимента. Даже промышленные организации пострадали от перебоя в поставках. Предприятия ждут новых товаров неделями.

Также из-за проблем с логистикой повысили цену доставки и автомобильного газа. Топливо отправляли через пропускной пункт Ягодин, который теперь практически остановил работу. Появились трудности с поставками вакцин и лекарственных препаратов.

«По данным „Укртрансбезопасности“, 19 ноября на пункте „Ягодин-Дорогуск“ стояли более 520 фур, которые ехали за продукцией в Польшу или везли ее на экспорт с Украины, но за сутки не пропустили ни одну», - сообщили в издании.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Словакия и Венгрия вслед за Польшей запретили импорт украинского зерна и некоторых продуктов питания. В запрещенный список вошли вино, говядина, кукуруза, семена ячменя и подсолнечника. При этом запрет не касается товаров, которые едут транзитом через Венгрию.

Торговля Украина Польша
20 ноября 2023, 01:53
Два человека погибли после взрыва гранаты в Киеве — СМИ
Pxhere
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Два человека стали жертвами взрыва гранаты в Днепропетровском районе Киева. Об этом сообщил телеканал ТСН со ссылкой на правоохранительные органы.

«В результате взрыва гранаты в Днепровском районе Киева погибли два человека. Предварительно полицейские установили, что в результате детонации гранаты погиб военнослужащий и находившаяся в доме женщина», - сказано в сообщении.

По данным канала, после происшествия госпитализировали еще одного мужчину, он - брат погибшего. На место ЧП прибыли следователи и криминалисты.

Ранее в Армении один человек погиб после взрыва в одном из корпусов Ереванского государственного университета. Как сообщил Минздрав Армении, в ходе происшествия также пострадали три человека, их положили в больницу и оказали необходимую помощь.

Взрывы Киев Украина
20 ноября 2023, 01:29
Зеленский сменил командующего медицинскими силами ВСУ
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Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего медицинскими силами ВСУ. Вместо уволенной Татьяны Остащенко назначил Анатолия Казмирчука. Постановление опубликовано на официальном сайте офиса президента.

На сайте также разместили приказ об увольнении Остащенко. Вместе с ней поста лишился заместитель главы Службы внешней разведки Украины Александр Тарасовский. Причины увольнения не уточнялись.

О желании уволить Остащенко с поста главы медслужбы ранее говорил министр обороны Рустем Умеров. После увольнения он отметил, что этот шаг «был очевиден» и в правительстве «проблематика проговаривалась».

Перед новым командующим медицинскими войсками поставили задачи цифровизации, обучения тактической медицине и ротация личного состава.

Владимир Зеленский Украина
20 ноября 2023, 00:44
Европейский рейх или отказ от Брюсселя. Какой путь выберет Европа для сохранения Евросоюза?
РИА «Новости»
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Европейскому союзу угрожает распад, так как он живет «фантомами прошлого». Есть ли варианты сохранить ЕС и по какому пути идет Европа, специально для Telegram-канала «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Есть и второй вариант, который сейчас куда более вероятен. Он подразумевает не ослабление Брюсселя, а фактическое превращение его в самое настоящее наднациональное правительство, при котором власть в государствах ЕС будет властью на уровне провинций, не более того. К этому сейчас Евросоюз активно ведут. Первый и главный шаг, который вскоре попытаются сделать - отмена принципа всеобщего согласия при принятии решений. Если сейчас любая страна ЕС может заблокировать любое решение Еврокомиссии (и это, хоть и со скрипом, еще работает), то при голосовании при принятии общих решений в будущем достаточно будет того, что «за» проголосовало большинство. И не важно, что там думают в конкретной стране, если она против. Она обязана подчиниться.

По сути дела, это будет вести к полной потере суверенитета для всех европейских стран, а сам Европейский Союз может превратиться в некий Европейский Рейх. Абсолютно всем будет руководить Брюссель. Экономикой, внешней и внутренней политикой. ЕС по сути превратится в некую империю. Причем - созданную вовсе не волей европейцев.

Но процессы в мире идут столь быстро и бурно, что выбор придется делать уже скоро. И если посмотреть на чаяния и действия руководства ЕС сейчас, то понятно, каким этот выбор будет.

Евросоюз идет к распаду Der Spiegel бьет тревогу - Евросоюзу угрожает распад. Нет, не сейчас, но в течение двух-трех десятков лет. Такое мнение высказывают многие простые европейцы и так же думают некоторые эксперты.

Причина в том, что Евросоюз продолжает жить «фантомами прошлого», один из которых - вот тот самый знаменитый сад Жозепа Борреля. ЕС противопоставляет себя всему огромному миру, который не хочет существовать по одному шаблону и придерживаться непонятно кем написанных правил. Тем более что и шаблоны эти, и правила, создавались лишь с одной очевидной целью - этот самый мир грабить. Под красивыми лозунгами о свободе и демократии, разумеется.

В кризисе находится не только Евросоюз, но и весь Запад, который придерживается примерно такой же модели. И этот кризис - экзистенциональный. Надо меняться, адаптироваться к новому миру, что Западу очень сложно, потому что он привык, что весь мир адаптировался под него. А он лишь руководил и стриг шерсть. Ну и примерно наказывал провинившихся.

Какой путь изберет Европа? Но есть ли альтернативные пути, например, для той же Европы? Возможно ли сохранить Евросоюз вообще? Возможно, причем, вариантов целых два.

Первый - достаточно болезненный для евробюрократии.

Европа Евросоюз
20 ноября 2023, 00:14
Дуда отверг кандидатуру Туска на пост премьер-министра Польши
РИА «Новости»
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что лидер оппозиции Дональд Туск не является его кандидатом на должность премьер-министра страны. Об этом польский глава сообщил в интервью изданию Sieci.

«Дональд Туск не является моим кандидатом на должность премьера», - заявил Дуда.

Президент добавил, что представители оппозиции не убедили его, что стоит отказаться от парламентской традиции, согласно которой формированием правительства занимается партия, набравшая на выборах большинство голосов. В Польше партия «Право и справедливость» формально победила на выборах, хотя оппозиционные партии в коалиции набрали более половины голосов избирателей.

Сам Дональд Туск написал в соцсети, что подтверждает слова Дуды и не будет «его кандидатом» на пост премьер-министра.

Правящая партия Польши «Право и справедливость» получила 35% голосов на выборах в сенат, благодаря чему она может рассчитывать на 34 места из 100. Оппозиция получила 66 мест в сенате.

Польша Оппозиция

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