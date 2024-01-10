Перебои с поставками бананов не исключили в России из-за мятежа в Эквадоре

Речь идет о логистических проблемах из-за приостановки работы портов в Эквадоре. После начала мятежа местные агентства начали отменять выдачу контейнеров для перевозки фруктов морским путем. Поставщики заявили, что не смогут в полном объеме отгрузить продукцию на этой неделе.

Эквадор служит ключевым поставщиком бананов на рынок России. В 2020 году долю латиноамериканской страны оценили на уровне около 96%. В январе–ноябре 2023 года из 1,306 миллиона тонн поставленных в РФ бананов на Эквадор пришлось 1,302 миллиона тонны.

Лидеры бандитских группировок Эквадора сбежали из тюрем , что привело к беспорядкам в стране. Президент страны Даниэль Нобоа ввел режим внутреннего вооруженного конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян отказаться от поездок в Эквадор , а тем, кто уже там находится, посоветовала не посещать общественные места.