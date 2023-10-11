Пентагон заявил о планах ВСУ продолжать контрнаступление
Вооруженные силы Украины собираются продолжать попытки наступления предстоящей зимой. С таким заявлением председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун выступил на пресс-конференции в Брюсселе. Его процитировало РИА «Новости».
«Я понимаю, что зимние месяцы будут более сложными, но у Украины есть намерение продолжать свои наступательные операции на протяжении зимних месяцев», - сказал Браун.
Встреча сторонников киевского режима, которые обсудили дальнейшие военные поставки, состоялась в бельгийской столице. По словам Брауна, США и другие страны гарантировали ВСУ всяческую поддержку.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что коалиция западных стран во главе с США будет помогать Украине развивать ВВС. Эстония и Люксембург возглавят государства, которые окажут помощь в укреплении кибербезопасности, а Литва поможет в разминировании.