Пентагон заявил о контактах с Россией из-за ситуации в Сирии

Райдер отметил, что силы США и России действуют на территории Сирии «достаточно близко друг к другу», в связи с этим было принято решение связаться с российскими военными.

«Командующий Совместной оперативной объединенной группой использовал линию связи с Россией, чтобы убедиться в наличии открытого канала», - сказал он.

Турецкий аналитик Али Фуат Гекче отмечал, что террористы в Сирии начали наступление на Алеппо в момент ослабления Израиля в борьбе с «Хезболлой». Он предположил, что боевики действуют в интересах Израиля и США , стремящихся дестабилизировать регион.

Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский объявил о заседании Совета Безопасности по ситуации в Сирии.