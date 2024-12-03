03 декабря 2024, 09:02

Пентагон заявил о контактах с Россией из-за ситуации в Сирии

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Американские военные задействовали специальный канал связи с Россией по ситуации в Сирии. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, его слова привел ТАСС.

Райдер отметил, что силы США и России действуют на территории Сирии «достаточно близко друг к другу», в связи с этим было принято решение связаться с российскими военными.

«Командующий Совместной оперативной объединенной группой использовал линию связи с Россией, чтобы убедиться в наличии открытого канала», - сказал он.

Турецкий аналитик Али Фуат Гекче отмечал, что террористы в Сирии начали наступление на Алеппо в момент ослабления Израиля в борьбе с «Хезболлой». Он предположил, что боевики действуют в интересах Израиля и США , стремящихся дестабилизировать регион.

Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский объявил о заседании Совета Безопасности по ситуации в Сирии.

США Сирия Военные Россия Наступление боевиков на севере Сирии
03 декабря 2024, 07:35
В США привели доказательства лабораторного происхождения коронавируса
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В Конгрессе США после двухлетнего разбирательства заявили, что коронавирус с наибольшей вероятностью появился в лаборатории и распространился из-за утечки. Это следует из доклада законодателей.

«Вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории в китайском городе Ухань», - написали в отчете.

В пользу этого утверждения привели несколько аргументов. Например, у вируса есть ряд биологических характеристик, которых нет в природе. Все случаи болезни произошли после заражения одного человека, хотя в истории предыдущих пандемий было несколько первых заболевших.

Также конгрессмены указали на наличие в Ухани исследовательской лаборатории по изучению вирусов SARS. По их данным, там были случаи «неадекватного уровня биологической безопасности».

«Исследователи Уханьского института вирусологии (WIV) заболели вирусом, похожим на COVID, осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как COVID-19 был обнаружен на рынке диких животных», - объяснили авторы доклада.

Ранее в Минздраве США заявили, что китайские ученые узнали о коронавирусе за две недели до того, как власти КНР рассказали о ситуации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению экспертов, этот период мог сыграть важную роль в борьбе с пандемией.

США Здравоохранение Болезни Минздрав Конгресс США Ученые Вирусы человека Коронавирус в США Вирусы
03 декабря 2024, 01:49
Немецкая делегация поплатилась за критику Бербок в адрес Китая
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Пекин раскритиковала власти Китая за поддержку России. Организаторы переговоров отменили пресс-конференцию и вывели немецких журналистов из зала, сообщило издание Tagesschau.

Незадолго до визита Бербок раскритиковала Китай за экономическую и военную помощь России, а Евросоюз ввел дополнительные пошлины на электромобили китайского производства. Эти вопросы стали основными темами ее переговоров с китайским коллегой Ваном И в Пекине.

«Дроны с китайских заводов и северокорейские войска, нападающие на мир в центре Европы, нарушают наши основные интересы европейской безопасности», - заявила Бербок.

О содержании беседы министров журналисты узнали со слов ее участников, так как после заявления о якобы замеченных в зоне украинского конфликта солдатах из КНДР их вывели из зала. По информации Tagesschau, в целом Бербок рассчитывала на более радушный прием. Переговоры с Ваном И продлились больше трех часов, но китайская сторона отменила совместную пресс-конференцию.

В этот же день канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев. Он обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским оказание военной помощи , а с мэром столицы Виталием Кличко - обстановку на поле боя.

Германия Журналистика Международные отношения Переговоры Китай
03 декабря 2024, 00:57
Подростки в Германии сговорились убить спортсменов с Украины
Unsplash
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В городе Оберхаузене на западе Германии четверо подростков убили двух украинских баскетболистов. Суд приговорил их к тюремным срокам от 8,5 до 10 лет, сообщил журнал Stern.

Спортсмены 17 и 18 лет приехали 10 февраля на автовокзал в Оберхаузене, чтобы вернуться в Дюссельдорф. Когда они вышли из автобуса, произошло нападение. Незнакомые подростки окружили их, повалили на землю и избили. Баскетболисты получили ножевые ранения в живот и спину. Один из них умер сразу после госпитализации, второй - через 10 дней от септической полиорганной недостаточности. Один из напавших, 15-летний парень, тоже получил порез, но выжил.

Прокуратура не смогла определить мотив преступления. Потерпевшие родом с Украины, поэтому первой версией стала неприязнь на национальной почве, однако она не подтвердилась.

Представитель суда Матиас Кюстерс заявил, что обвиняемые просто «жаждали стресса» и незадолго до преступления сговорились «спровоцировать беду». Суд признал парней виновными в двойном убийстве и приговорил к срокам от 8,5 до 10 лет колонии для несовершеннолетних, так как на момент нападения им исполнилось лишь от 14 до 16 лет.

Другой украинский беженец умер в немецком городе Росток. Его тело обнаружил охранник приюта.

Германия Спортсмены Убийства Приговоры
02 декабря 2024, 21:06
Белый дом объяснил решение Байдена помиловать сына
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера, потому что счел уголовное преследование политически мотивированным. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что если бы на ноябрьских выборах победила член Демпартии Камала Харрис, он не пошел бы на этот шаг, сообщил телеканал CNN.

«Прежде всего, президент всегда верит в то, что нужно быть честным с американцами», - сказала она.

По словам Жан-Пьер, Байден много размышлял, прежде чем подписать указ о помиловании. Она сообщила, что президент доверяет Минюсту, однако считает преследование Хантера Байдена несправедливым и политически мотивированным.

Байден, по словам пресс-секретаря, опасался, что уголовное дело против сына продолжится при новом президенте - его опернике-республиканце Дональде Трампе. Жан-Пьер подтвердила журналистам, что в случае победы Харрис он не стал бы помиловать сына, но потом отказалась от своего заявления, заявив, что не станет комментировать гипотезы.

Присяжные признали Байдена-младшего виновным в незаконном приобретении и владении оружием во время употребления наркотиков, однако его отец перед отставкой подписал указ о помиловании. Представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее карикатурой на демократию.

США Суд Белый дом в США Джо Байден

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