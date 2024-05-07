Пентагон заявил, что учитывал риск попадания танков США в руки российских солдат

Журналист напомнил спикеру Минобороны США, что некоторые образцы американской военной техники достались российским военным. Их показали на открывшейся на Поклонной горе выставке трофеев. Корреспондент спросил Патрика Райдера о том, не опасались ли американские власти, что Россия завладеет их технологиями.

«Конечно, это то, что мы всегда принимаем во внимание, когда предоставляем возможности иностранным партнерам», - ответил он.

На всеобщее обозрение выставили более 30 образцов военной техники , в том числе подбитый на Авдеевском направлении американский танк Abrams M1A1. Среди экспонатов также немецкий танк Leopard 2A6, австрийский автомобиль Bushmaster и другие машины.