13 января 2024, 23:41

Пентагон заявил, что не знает дату выписки Остина из больницы

Global Look Press
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Шеф Пентагона Ллойд Остин по-прежнему находится в больнице. Дата его выписки неизвестна, сообщил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер.

По информации представителя Пентагона, Остин проходит лечение в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида и его состояние оценивается как хорошее.

«На данный момент у нас нет конкретной даты выписки министра Остина, но мы продолжим ежедневно информировать общественность по данному вопросу», - заявил Райдер.

Глава Пентагона выполняет свои служебные обязанности из больницы, он имеет доступ к безопасной связи и продолжает контролировать деятельность ведомства по всему миру, отметил Райдер.

У Остина диагностировали рак простаты. Диагноз шеф Пентагона узнал в декабре, однако скрыл его от общественности. Операцию по удалению опухоли провели в конце прошлого года, однако в январе Остина госпитализировали с послеоперационными осложнениями.

США Пентагон Больницы Рак Онкология
13 января 2024, 20:56
Внеземное происхождение загадочных мумий из пустыни Наска опровергли в Перу
Pxhere
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Загадочные куклы-мумии из пустыни Наска имеют земное происхождение. К такому выводы пришли специалисты Национального института судебной медицины и криминалистики в Перу, сообщило издание Associated Press.

Предметы изготовили из бумаги, металла и клея, которыми скреплены кости животных и людей. В процессе создания кукол использовали современный клей. Это говорит о том, что мумии собрали относительно недавно, а не в доиспанские времена.

Прокуратура Перу пока не выяснила, кому именно принадлежат предметы. Официальные лица отметили, что возможным получателем кукол был мексиканец.

В ноябре 2023 года парламент в Мексике собрался для второго слушания о найденных в Перу «телах инопланетян». Ученые подтвердили подлинность мумий, но опровергли их внеземное происхождение. В сентябре в Минкульт Перу привезли результаты экспертизы , которая показала, что мумии из пустыни Наска нельзя назвать останками инопланетян.

Мексика Ученые
13 января 2024, 20:27
Американские конгрессмены посетят Тайвань в мае
Pixabay
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Делегация членов американской палаты представителей может посетить Тайвань в мае. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на спикера палаты Майка Джонсона.

Джонсон заявил, что визит конгрессменов продемонстрирует приверженность американских властей «безопасность и демократии» и покажет неизменность позиции Штатов. Делегация отправится на остров после инагурации нового главы администрации Тайваня Лай Циндэ.

Конгрессмен подчеркнул, что руководство США рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым лидером острова. Джонсон отметил высокую роль американско-тайваньских отношений для всех стран Индо-Тихоокеанского региона.

По результатам выборов на Тайване победил представитель Демпартии Лай Циндэ, ранее выступавший за независимость острова. Власти Китая подчеркнули, что итоги голосования никак не повлияют на позицию страны по тайваньскому вопросу.

Президент США Джо Байден подчеркнул, что Штаты, несмотря на экономическое и военное сотрудничество с Тайванем, не поддерживают его независимость и не планируют устанавливать официальные дипломатические отношения.

США Тайвань
13 января 2024, 20:22
Число жертв оползня в Колумбии увеличилось
Pixabay
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Не менее 33 человек погибли, еще 20 пострадали в Колумбии из-за оползня, накрывшего пробку из машин накануне. Об этом сообщило издание Semana со ссылкой на местных чиновников.

Оползень сошел на автомобили, которые стояли на шоссе Кибдо-Медельин в муниципалитете Кармен-де-Атрато. Сегодня, 13 января, нашли еще шесть тел жертв природного явления.

«Таким образом, число погибших увеличилось до 33 человек», - написал автор статьи.

Власти Кармен-де-Атрато развернули оперштаб, которым руководит местный губернатор. Поисково-спасательные работы продолжаются, на место ЧП направились вертолеты.

В ноябре прошлого года оползень сошел на дороге в южной части острова Сахалина. Это случилось из-за циклона в Приморском крае, который вызвал сход грязевых масс. Движение на поврежденном участке трассы временно ограничивали для расчистки.

Природа Больницы
13 января 2024, 20:01
США и Британия нанесли удар по военно-морской базе хуситов
Unsplash
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США и Великобритания нанесли удары по военно-морской базе армии Йемена. Об этом сообщили РИА «Новости»представители местных властей.

США и Великобритания нанесли удары по военно-морской базе армии Йемена. Об этом сообщили РИА «Новости» представители местных властей.

База располагается неподалеку от портового города Ходейды, который ранее уже попадал под огонь западной коалиции. Телеканал Al-Arabiya сообщил, что США и Британия поразили площадку, которую хуситы использовали для запуска ракет. Несколько взрывов в окрестностях Ходейды подтвердили каналы Sky News Arabia и Al Mayadeen.

В ночь с 11 на 12 января США и Великобритания провели атаку на города Йемена, контролируемые хуситами: всего западная коалиция нанесла 73 удара , но не смогла поразить вооружение группировки. Свои действия страны Запада объяснили желанием защитить Красное море, а президент Штатов Джо Байден назвал хуситов «террористической группировкой». По информации СМИ, свой фрегат к берегам Йемена вскоре направит Германия.

Хуситы заявили о готовности продолжать сопротивление: группировка попыталась нанести ответный удар по западным позициям. Политолог Семен Багдасаров предположил, что ситуация в Йемене может превратиться в крупный ближневосточный конфликт.

США Великобритания Взрывы Йемен

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