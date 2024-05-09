Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на производство HIMARS

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что украинский конфликт сильно затянется. Об этом он заявил изданию Tagesschau.

«Всем нам понятно, что конфликт затягивается. Нам нужно быть полностью готовым, что он продлится гораздо больше, чем нам того хочется», - сказал политик.

Шольц призвал западные государства поставлять Украины как можно больше систем противовоздушной обороны Patriot.

Ранее глава правительства ФРГ заявил, что 35 тысяч немецких военных готовы в случае необходимости отправиться помогать своим союзникам. Он подчеркивал, что Минобороны ориентировано на защиту партнеров в Северо-Восточной и Центральной Европе.

Также Шольц заявлял, что государства Евросоюза намерены изымать до 90% суммы доходов от заблокированных зарубежных активов России на приобретение Украины, в том числе и у третьих стран.