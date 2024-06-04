Пентагон вдвое увеличил сумму госконтракта на производство РСЗО HIMARS
Американская корпорация Lockheed Martin получила госконтракт на производство крупной партии реактивных систем залпового огня к середине 2028 года. Пентагон сообщил, что государство заплатит 1,9 миллиарда долларов.
Американская корпорация Lockheed Martin получила госконтракт на производство крупной партии реактивных систем залпового огня к середине 2028 года.
Пентагон сообщил, что государство заплатит 1,9 миллиарда долларов.
«Компания Lockheed Martin Corp., Гранд-Прери, штат Техас, получила модификацию (P00001) на сумму 1 933 646 875 долларов США для контракта W31P4Q-24-D-0019 на высокомобильные артиллерийские ракетные системы», - объявила пресс-служба.
Подрядчиком выступит Армейское командование по контрактам в штате Алабама. Крайний срок - 31 мая 2028 года.
Пентагон в текущем году уже заключил с Lockheed Martin контракт на производство HIMARS, но на сумму вдвое меньше - 861,3 миллиона долларов. Он рассчитан на срок до 31 мая 2026 года. В 2023 году корпорация получила еще 615,9 миллиона долларов на выпуск этих реактивных систем залпового огня дополнительно к заказу на 126 истребителей пятого поколения F-35.