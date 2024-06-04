Пентагон вдвое увеличил сумму госконтракта на производство РСЗО HIMARS

Внук создателя американской атомной бомбы Чарльз Оппенгеймер посетил Японию, где встретился с жителями Хиросимы и призвал крупные державы не доводить напряженность до ядерных ударов. Об этом написало агентство Kyodo.

«Мы можем использовать ту же науку и технологию, чтобы спасти мир, а не уничтожить его», - заявил он.

Потомок «отца атомной бомбы» отметил, что сейчас крупнейшие ядерные державы оказались втянуты в противостояние, гонка вооружений продолжается. Хотя ядерную энергию лучше использовать не для боевых действий, а в мирных целях, в частности, для борьбы с изменением климата.

Кроме того, Оппенгеймер перед пресс-конференцией в Токио встретился с выжившими после атомной бомбардировки жителями Хиросимы. По его словам, его дед был лишен такой возможности, так как японские власти рекомендовали ему во время посещения Японии в 1960 году этого не делать.

В годы Второй мировой войны Роберт Оппенгеймер руководил «Манхэттенским проектом» по разработке ядерной бомбы. Американцы бомбили Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Ранее картина Кристофера Нолана «Оппенгеймер» получила «Оскар» как лучший фильм , а ее создателя удостоили такой же наградой в номинации «Лучший режиссер».