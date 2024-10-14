14 октября 2024, 03:06

Пентагон в тупике. Таинственные дроны неделями летали над военными базами

Unsplash
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Группа неопознанных беспилотников больше двух недель кружила над военными объектами США в Вирджинии и привела Пентагон в замешательство. Минобороны не удалось установить принадлежность загадочных летательных аппаратов, сообщила газета The Wall Street Journal.

Военные засекли группы беспилотников над авиабазой Лэнгли и военно-морской базой Норфолк. Они роились над стратегически важными объектами в течение 17 дней. В Вирджинии находятся также штаб-квартира ЦРУ и база элитного отряда «морских котиков» Team Six, поэтому доклады о дронах взволновали руководство.

Американские чиновники не смогли выяснить, кому принадлежали эти БПЛА. Собеседники WSJ сразу отвергли версию о том, что их запустили случайные люди, потому что эти дроны не использовали типичный для коммерческих аппаратов диапазон частот. Специалисты предположили, что беспилотники могли поднять в воздух люди, связанные с Россией или Китаем, чтобы проверить реакцию США.

Дроны-разведчики также появились над военными полигонами в Германии. Специалистам не удалось их посадить или вычислить оператора.

США Пентагон Беспилотники Оружие
14 октября 2024, 02:47
Байден поздравил выживших при бомбардировках японцев и умолчал о роли США
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден поздравил японскую организацию выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки с присуждением Нобелевской премии мира, но при этом умолчал о роли США в тех событиях. Об этом сообщило РИА «Новости».

«От имени Соединенных Штатов я поздравляю их с получением Нобелевской премии мира за историческую работу по обеспечению того, чтобы ядерное оружие никогда больше не применялось», - заявил он.

По словам Байдена, члены «Нихон Хиданке» десятки лет были свидетельством катастрофических потерь от применения ядерного оружия. Они «рассказывали историю, которую человечество должно услышать».

При этом в своем поздравлении глава Белого дома не упомянул, что именно на США лежит ответственность за ядерные бомбардировки двух японских городов.

Американские пилоты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года. В первом городе тогда погибли 140 тысяч человек, во втором - 74 тысячи.

Ранее в США подтвердили готовность начать переговоры с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений.

Ядерное оружие США Япония Нобелевские премии Джо Байден
14 октября 2024, 02:17
Тюремщица проносила заключенному наркотики и забеременела от него
РИА «Новости»
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Надзирательница тюрьмы завела роман с заключенным, которого осудили за грабежи. Преступник проходил реабилитацию в спецотделе тюрьмы от наркотической и алкогольной зависимости, где работала Эмбер Клавелл, сообщило издание Daily Star.

Женщина стала проносить возлюбленному в тюрьму запрещенные вещества, пряча их в бюстгальтере. Потом между ними начались сексуальные отношения. Клавелл, у которой уже есть двое маленьких детей, забеременела. Она рассказала об этом коллеге.

Руководство тюрьмы узнало о связи с заключенным и уволило Клавелл. Женщина свою вину признала. Суд назначил ей 200 часов общественных работ. Мировой судья принял во внимание тот факт, что до этого у нее не было судимостей.

Похожая история произошла в Великобритании. Сотрудница тюрьмы родила ребенка от заключенного. В наказание за отношения с преступником ее отправили на два года в тюрьму.

Заключенные Отношения Женщины Тюрьмы
14 октября 2024, 01:26
Израиль объяснил вторжение танков на базу миротворцев ООН
Unsplash
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Израильские военные атаковали базу Временных сил ООН в Ливане утром 13 октября. Вторжение на территорию миротворцев не было запланированным «штурмом» заявил представитель Армии обороны Израиля Надав Шошани. Его процитировала газета Haaretz.

«Это не штурм и не попытка проникнуть на базу. Это был танк, попавший под сильный огонь, с массовыми жертвами. Он отступил, чтобы избежать опасности», - сказал он.

Представитель израильской армии подчеркнул, что от действий ЦАХАЛА угрозы для временных сил ООН в Ливане не было. По его словам, несколько израильских солдат получили ранения. Это произошло, когда танки стали сдавать назад. Военные ЦАХАЛА применили дымовую завесу, а после завершения эвакуации раненых покинули позицию ООН.

Ранее израильские ВВС нанесли удар по иранскому машиностроительному заводу Saba в городке Хесья в сирийской провинции Хомс.

Израиль ООН Танки
14 октября 2024, 00:56
Байден заявил о готовности к переговорам с Россией по сокращению ЯО
РИА «Новости»
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В США подтвердили готовность к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий. Об этом говорится в письменном заявлении президента США Джо Байдена, размещенном на сайте Белого дома.

Американский лидер высказался в связи с присуждением в этом году Нобелевской премии мира японской ассоциации переживших атомные бомбардировки «Хиданке». По его словам, мировое сообщество должно сделать все, чтобы «окончательно избавить мир от ядерного оружия».

«США готовы провести переговоры с Россией, Китаем и КНДР, чтобы снизить угрозу. Ни всему миру, ни нашим странам не выгодно тормозить процесс в сокращении ядерных арсеналов», - заявил Байден.

Он добавил, что ядерные риски подрывают нормы и соглашения, установленные мировым сообществом.

Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил на дебатах, что американские пилоты сбросили атомную бомбу на Хиросиму.

В конце лета депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки потребовал, чтобы США извинились перед его народом за ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Ядерное оружие США Россия КНДР Переговоры Китай Джо Байден

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