Пентагон уличили в «травле» китайских вакцин от COVID-19 в соцсетях

Активнее всего кампания проходила на Филиппинах, указали в издании. Военные из США планировали посеять среди пользователей Сети сомнения в эффективности вакцины, а также других китайских препаратов. Таким образом американское оборонное ведомство рассчитывало уменьшить влияние Китая в государствах Юго-Восточной Азии.

Пентагон ради дискредитации препаратов из КНР зарегистрировал в социальной сети около 300 фейковых аккаунтов. На этих страницах публиковались провокационные сообщения с призывами «не верить Пекину» и не ставить китайские вакцины. В постах также напоминали, что впервые COVID-19 зафиксировали в Ухане.

Ранее США ввели санкций против восьми китайских компаний , базирующихся в Гонконге. Фирмам запретили отправлять в Россию продукцию, связанную с авиационным сектором.