15 июня 2024, 14:36

Пентагон уличили в «травле» китайских вакцин от COVID-19 в соцсетях

Freepik
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Министерство обороны США во время коронавирусной пандемии устраивало в социальных сетях кампанию по дискредитации вакцины Sinovac, производящейся в Китае. Об этом сообщило агентство Reuters.

Активнее всего кампания проходила на Филиппинах, указали в издании. Военные из США планировали посеять среди пользователей Сети сомнения в эффективности вакцины, а также других китайских препаратов. Таким образом американское оборонное ведомство рассчитывало уменьшить влияние Китая в государствах Юго-Восточной Азии.

Пентагон ради дискредитации препаратов из КНР зарегистрировал в социальной сети около 300 фейковых аккаунтов. На этих страницах публиковались провокационные сообщения с призывами «не верить Пекину» и не ставить китайские вакцины. В постах также напоминали, что впервые COVID-19 зафиксировали в Ухане.

Ранее США ввели санкций против восьми китайских компаний , базирующихся в Гонконге. Фирмам запретили отправлять в Россию продукцию, связанную с авиационным сектором.

США Пентагон Лекарства Военные Китай COVID-19 в других странах Азия
15 июня 2024, 14:03
Вратарь сборной Черногории Шаркич умер в 26 лет
Global Look Press
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Вратарь сборной Черногории Матия Шаркич скоропостижно скончался в 26 лет. Об этом сообщила пресс-служба британского футбольного клуба «Миллуолл», за который спортсмен также играл с 2023 года.

«Шаркич провел за клуб 33 матча. <…> Игрок сборной Черногории Матия неоднократно с гордостью представлял свою страну. Все в клубе выражают соболезнования семье и друзьям Матии в это чрезвычайно печальное время», - говорится в заявлении.

«Миллуолл» не раскрыл причину смерти футболиста, отметив, что не будет больше давать комментариев по этому поводу, и попросил «уважать частную жизнь» семьи Шаркича.

Как написали «Известия» , спортсмену стало плохо утром утром 15 июня в его квартире в Будве. Рядом были его друзья, однако это не помогло спасти футболиста.

Помимо «Милуолла», Матия Шаркич играл в «Вулверхэмптоне», «Сток Сити», «Бирмингеме», «Ливингстоне», «Шрусбери» и системе «Астон Виллы». По данным «Матч ТВ» , в составе сборной Черногории он провел девять матчей.

Спортсмены Футбол Черногория
15 июня 2024, 13:57
Южная Корея заподозрила КНДР в строительстве стены на границе
Unsplash
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КНДР может возвести стену в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

«В последнее время северокорейские военные возводят стены, копают землю и строят дороги в некоторых районах между военной демаркационной линией», - рассказал собеседник издания.

Пока не ясно, действительно ли военные возводят длинную стену, или это просто создание оборонительных сооружений в определенных точках.

Ранее «Известия» сообщали, что северокорейские солдаты случайно пересекли военную демаркационную линию с Южной Кореей. После этого раздались предупредительные выстрелы и военнослужащие КНДР вернулись на свою территорию.

Ранее Южная Корея заморозила военное соглашение с КНДР. Это произошло после того, как северяне отправили в соседнюю страну сотни воздушных шаров с мусором. Южная Корея в свою очередь отправляла в Северную шары с K-pop и сериалами , а также листовками, осуждающими Ким Чен Ына.

Северная Корея Строительство Военные Южная Корея КНДР
15 июня 2024, 13:49
«Насладились зрелищем». Заход кораблей РФ в Гавану стал большим событием для ее жителей
Global Look Press
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Жители Гаваны собрались перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы понаблюдать за заходом российских кораблей. Это стало народным зрелищем, написало РИА «Новости».

«Мои дети никогда не видели подводную лодку, как и я, и такой большой буксир, и мы не могли упустить возможность приехать сюда и насладиться этим морским зрелищем», - рассказал агентству местный житель Габриэль Сонейра.

На борт пускают посетителей. Собеседник издания признался, что хочет попасть на фрегат и увидеть вблизи российских моряков.

В среду, 12 июня, в порт Гаваны прибыли фрегат «Адмирал Горшков», атомная подлодка «Казань», спасательный буксир ВМФ России «Николай Чикер» и танкер-снабженец «Академик Пашин». В США не исключили , что этот визит - ответ России на американские угрозы разместить у ее границ ракеты или на разрешение Украине применять оружие Соединенных Штатов для ударов вглубь РФ.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что появление российских кораблей на Кубе, менее чем в 100 километрах от берегов Флориды, - следствие слабости действующего американского лидера Джо Байдена, писали «Известия».

Куба Дети Корабли
15 июня 2024, 12:35
Казахстан отправит в Германию более миллиона тонн нефти
РИА «Новости»
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Казахстан до 2024 года собирается поставить в Германию свыше миллиона тонн нефти. Об этом сообщила компания «КазМунайГаз».

«За пять месяцев 2024 года фактический объем поставок составил порядка 500 тысяч тонн», - уточнили в компании.

В прошлом году около одного миллиона тонн нефти доставили в ФРГ из Карачаганака по транспортным системам «КазТрансОйла» и «Транснефти».

Как сообщил RT , ранее Казахстан задумывался об увеличении поставок нефти в Германию до двух миллионов тонн по нефтепроводу «Дружба».

В начале мая 2024 года парламент республики ратифицировал закон о транзите российской нефти в Китай на 10 лет. Казахстан будет облагать налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке услуги по транспортировке сырья. Планируется перевозить 10 миллионов тонн нефти в год.

Германия Казахстан Нефть

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