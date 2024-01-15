15 января 2024, 15:59

Пентагон уличили в работе над «рукотворными эпидемиями»

Global Look Press
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Военные биологи из США начали работу над созданием «искусственно управляемых эпидемий». Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.

«Работа американских военных биологов направлена на формирование „искусственно управляемых эпидемий“ и не контролируется в рамках КБТО и механизма генсекретаря ООН по расследованию фактов применения биологического оружия», - подчеркнул он.

По словам Кириллова, эпидемическая обстановка при таких обстоятельствах может ухудшиться, а в мире сформируются искусственные очаги заболеваний и начнется бесконтрольное распространение переносчиков вирусов.

На протяжении двух лет в Южной и Центральной Европе уже зафиксировали рост численности неэндемичных азиатских тигровых комаров. А переносчиков лихорадки Западного Нила заметили в Швеции и Финляндии, напомнил Кириллов.

В этих же странах растет заболеваемость нехарактерными трансмиссивными инфекциями, добавил он.

В начале января на брифинге Кириллов сообщал, что Украина готовит провокацию против России с использованием отравляющих веществ. Для этого СБУ начала сотрудничать с компанией «Реалаб», которая занимается импортом прекурсоров и химических реагентов.

США Пентагон Болезни Военные Вирусы человека
15 января 2024, 15:07
Извержение вулкана на юге Исландии стало крупнейшим с прошлого века
Unsplash
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Нынешнее извержение вулкана на юге Исландии стало мощнейшим с 1973 года. Об этом сообщила национальная телекомпания RUV, ссылаясь на заявление главы департамента гражданской защиты страны Видира Рейниссона.

Он заверил, что эти события запомнят в стране надолго. Рейниссон предположил, что извержение вулкана - лишь начало проблем, с которыми властям предстоит справляться.

«Это самое серьезное событие извержений вулканов в Исландии с января 1973 года», - указал глава департамента.

В 1973 в Исландии случилось крупнейшее извержение вулкана Эльдфедль. Пострадал город Хеймаэй. Многие дома разрушились, а населенный пункт засыпало черным пеплом.

В минувшее воскресенье, 14 января, на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана. Из города Гриндавик, который находится неподалеку, эвакуировали людей. Там объявили режим чрезвычайной ситуации. Лава уже дошла до строений, несколько частных домовладений охватило пламя.

Нынешнее извержение вулкана на юге Исландии стало мощнейшим с 1973 года. Об этом сообщила национальная телекомпания RUV , ссылаясь на заявление главы департамента гражданской защиты страны Видира Рейниссона.

Вулканы
15 января 2024, 15:05
Мощное российское оружие вызвало панику в США
РИА «Новости»
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Российская планирующая бомба «Дрель» является серьезной опасностью для украинской армии. Об этом написало американское издание Military Watch Magazine.

«Системы наведения этой бомбы хорошо оптимизировали для ударов по быстродвижущимся целям. Продуманный дизайн „Дрели“ сделал ее незаметной и неуязвимой для радаров», - отметили авторы материала.

Журналисты подчеркнули, что главной особенностью снаряда стало оснащение системами радиоэлектронного противодействия и системами идентификации противника «свой-чужой». Кроме того, бомбу наводят на противника с помощью системы ГЛОНАСС.

«Каждую бомбу оснастили 15 самоприцеливающимися суббоеприпасами, что позволяет „Дрели“ наносить очень серьезный урон», - добавили в статье.

Глава холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков отмечал, что серийное производство бомб «Дрель» началось в 2023 году. После сброса с самолета бомба способна планировать на расстояние до 30 километров.

США Самолеты Россия Оружие Армия
15 января 2024, 12:51
Более 24 тысяч человек погибли в Газе после начала конфликта с Израилем
Global Look Press
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Число погибших в секторе Газа палестинцев в результате обстрелов со стороны Израиля превысило 24,1 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Палестины.

«С 7 октября 2023 года число погибших в результате агрессии Израиля превысило 24,1 тысячи человек», - заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что ранения различной степени тяжести получили более 60 тысяч человек.

«За прошлые сутки военные Израиля совершили 12 массовых убийств семей в Газе. В результате этого погибли 132 человека и еще 252 получили ранения», - добавили в палестинском Минздраве.

Кроме того, спасатели в Газе до сих пор не могут подобраться к некоторым пострадавшим на дорогах и под завалами.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил о начале переговоров США и Израиля по снижению интенсивности боевых действий на территории палестинского анклава, писал RT.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
15 января 2024, 12:50
Высылку пенсионера Каткова назвали в Кремле позорной
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Принудительная высылка российского пенсионера стала бы позором для любой страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков осудил Латвию за обращение с 82-летним Борисом Катковым, сообщили «Известия».

«Безусловно, для любого государства подобная практика принудительных высылок является абсолютным позором. Иначе это охарактеризовать невозможно», - сказал Песков.

Случай Каткова пресс-секретарь президента России комментировать отказался, так как не владел подробностями. Он похвалил губернаторов Калининградской и Псковской областей Антона Алиханова и Михаила Ведерникова за помощь пенсионеру. По словам Пескова, они сделали для него то, что следовало, и это можно только поприветствовать.

Власти Латвии без объяснения причин провозгласили пожилого мужчину угрозой национальной безопасности и вопреки собственному законодательству дали ему час на то, чтобы покинуть страну. Управление по делам миграции и гражданства предупредило о депортации еще 1167 россиян , в том числе 800 человек пенсионного возраста.

Дипломатия Латвия Пенсионеры Дмитрий Песков Международные отношения

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