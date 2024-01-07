Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации Остина

По данным издания, Пентагон в течение трех дней скрывал информацию об этом от «старших чинов» в Совете нацбезопасности Белого дома.

Госпитализация Остина «шокировала» высших должностных лиц, включая советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана. Никто из них не знал об осложнениях, которые возникли у главы Пентагона после проведения плановой медицинской процедуры.

Администрация США узнала о его состоянии всего за 15 минут до того, как Пентагон выпустил релиз о ситуации с Остином. Телеканал NBC указывал, что 70-летний министр несколько дней находился в отделении интенсивной терапии. К делам он смог вернуться лишь в пятницу, 5 января.