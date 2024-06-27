27 июня 2024, 21:32

Пентагон сообщил о разрушении российского спутника «Ресурс-П»

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Российский спутник «Ресурс-П» разрушился на околоземной орбите. Об этом сообщило космическое командование ВС США (SPACECOM) в соцсети Х.

«Космическое командование может подтвердить разрушение выведенного из эксплуатации российского аппарата „Ресурс-П № 1“, это произошло на низкой околоземной орбите 26 июня», - написано в публикации командования.

В SPACECOM отметили, что спутник разрушился на 100 отслеживаемых кусков. Американское командование не увидело во фрагментах немедленной угрозы, но все равно следит за ними, чтобы контролировать безопасность околоземного космического пространства.

Спутник «Ресурс П1» запустили в июне 2013 года. Как сообщил Роскосмос, аппарат вывели из эксплуатации два года назад.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о создании Международной научной лунной станции. С ее помощью специалисты проведут научно-исследовательские работы по изучению луны.

США Пентагон Космические спутники Россия Космос
27 июня 2024, 20:29
Россиян предупредили об изъятии недвижимости в Финляндии
Unsplash
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Парламент Финляндии одобрил законопроект об упрощении конфискации имущества иностранцев в стране, в том числе россиян. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции страны.

Документ вступит в силу 8 июля после его формальной поддержки со стороны президента Александра Стубба.

Речь идет о тех владельцах недвижимости, которые просрочили платежи и «перестали выходить на связь».

«Жилищным компаниям приходится использовать изъятие имущества как средство борьбы с нарушениями со стороны акционера или жильца», - отметили в министерстве.

Ранее в Финляндии заявили о начале процедуры изъятия у российских владельцев концертно-спортивной арены Helsinki Hall.

Финляндия Недвижимость
27 июня 2024, 19:09
Вступило в силу соглашение России и Узбекистана о строительстве АЭС в республике
РИА «Новости»
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Россия и Узбекистан подписали протокол о вступлении в силу соглашения по строительству атомной электростанции в республике. Об этом сообщила пресс-служба компании «Узатом».

Стороны договорились о создании шестиблочной АЭС малой мощности. Первым делом на площадке возведут городок строителей и нужную инфраструктуру. Работы должны стартовать осенью 2024 года.

К концу мая Россия и Узбекистан также прорабатывали вопросы сооружения в республике станции с малыми ядерными реакторами.

Церемония подписания протокола прошла в Узбекистане 26 июня. Подписи поставили глава дирекции строительства атомной электростанции Агентства по атомной энергии «Узатом» Отабек Аманов и директор проектов по сооружению АЭС в Центральной Азии АО «Атомстройэкспорт» Павел Безруков. Само соглашение о строительстве подписали еще в мае.

Строительство Россия Узбекистан АЭС
27 июня 2024, 18:21
Медведев назвал повод для объявления войны Западу
РИА «Новости»
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Конфискацию активов можно приравнять к агрессии и поводу для объявления войны. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время пленарного заседания ПМЮФ, сообщило РИА «Новости».

Он подтвердил, что хищение российских активов может стать casus belli, в ответ на который у России «может возникнуть право на индивидуальную коллективную самооборону». Политик добавил, что стране в любом случае придется принимать ответные меры.

Медведев призвал международное сообщество не поддерживать незаконное изъятие активов и напомнил, что конфискация является вопиющим нарушением международного права.

Ранее зампредседателя Совбеза отметил, что нормы нельзя не подменять в интересах одной из сторон. По его словам, международное право защищает интересы всех стран, а не какого-то одного государства.

Дмитрий Медведев Россия Запад
27 июня 2024, 18:08
СМИ назвали дату визита президента Палестины в Россию
РИА «Новости»
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Президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Россию 18 августа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его данным, Аббас встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что дату визита Аббаса уже согласовали, однако не назвал ее.

Поездку уже откладывали. Она могла состояться еще в ноябре 2023 года и готовилась, однако ее пришлось отложить из-за эскалации конфликта с Израилем. Затем обсуждалась возможность визита Аббаса в Москву до президентских выборов в России, но в итоге палестинский лидер предложил Путину провести это мероприятие после них.

Россия Палестина

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