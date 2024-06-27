Пентагон сообщил о разрушении российского спутника «Ресурс-П»

«Космическое командование может подтвердить разрушение выведенного из эксплуатации российского аппарата „Ресурс-П № 1“, это произошло на низкой околоземной орбите 26 июня», - написано в публикации командования.

В SPACECOM отметили, что спутник разрушился на 100 отслеживаемых кусков. Американское командование не увидело во фрагментах немедленной угрозы, но все равно следит за ними, чтобы контролировать безопасность околоземного космического пространства.

Спутник «Ресурс П1» запустили в июне 2013 года. Как сообщил Роскосмос, аппарат вывели из эксплуатации два года назад.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о создании Международной научной лунной станции. С ее помощью специалисты проведут научно-исследовательские работы по изучению луны.