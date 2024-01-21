21 января 2024, 10:09

Пентагон сообщил о пострадавшем при обстреле авиабазы в Ираке

Global Look Press
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В результате ракетной атаки на американскую авиабазу «Айн аль-Асад» в Ираке ранения получил как минимум один военнослужащий. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

«По меньшей мере один военнослужащий Ирака получил ранения. Еще несколько военных США проходят медицинское обследование на наличие черепно-мозговых травм», - заявили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что по военному объекту выпустили несколько баллистических ракет, основную часть из которых уничтожили системы противовоздушной обороны. В настоящее время продолжается оценка ущерба от обстрела.

Об атаке на американскую авиабазу стало известно в субботу, 20 января. Сведения о количестве ракет разнятся: по информации телеканала Al Hadath , рядом с объектом рухнули не менее 20 ракет, а издание Shafaq сообщало о пяти.

США Ракеты Пентагон Военные Ирак
21 января 2024, 10:49
Стали известны вероятные потери Запада в случае конфискации активов России
РИА «Новости»
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Западные страны лишатся до 288 миллиардов долларов в случае зеркальных мер России на конфискацию ее активов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на статистические данные.

По последней актуальной информации, объем инвестиций стран «Большой семерки», Евросоюза, Швейцарии и Австралии в экономику России по состоянию на конец 2022 года составлял 228 миллиардов долларов.

При этом сумма могла увеличиться после перевода средств на счета типа «С» из-за запрета на вывод денег резидентами из недружественных государств.

На Евросоюз пришлось 223,3 миллиарда долларов, из которых 98,3 инвестировал Кипр, 50,1 - Нидерланды, а 17,3 - Германия. Также в пятерку стран по инвестициям в отечественную экономику вошли Франция (16,6) и Италия (12,9).

Замглавы МИД России Сергей Рябков предупреждал, что страна ответит зеркальными мерами на конфискацию активов. По его словам, само обсуждение темы изъятия заблокированных активов является контрпродуктивным.

Россия Запад Евросоюз Деньги Экономика
21 января 2024, 10:37
Почти 150 тысяч человек в ФРГ вышли на протесты против АдГ
Global Look Press
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Более 144 тысяч человек в субботу, 20 января, вышли на акции протеста в разных городах Германии. Демонстранты выступили против правоэкстремизма и партии Альтернатива для Германии (АдГ). Об этом сообщила газета Welt.

По данным полиции, самые крупные демонстрации прошли в Ганновере и Франкфурте - по 35 тысяч человек в каждом городе, Карлсруэ - 20 тысяч человек, Галле - 16 тысяч человек. Протесты также проходили в небольших немецких городах.

Поводом для демонстрация стала статья издания Correctiv, где написали о конференции ультраправых политиков в ноябре рядом с Потсдамом. В их числе оказались представители АдГ. На мероприятии якобы обсуждали возможности депортации из страны мигрантов в страны Африки.

Газета утверждала, что речь идет о высылке двух миллионов мигрантов. Политики захотели избавиться от просителей убежища и «неассимилированных граждан».

Германия Мигранты Протесты
21 января 2024, 09:13
Стала известна причина удержания российских моряков в Мозамбике
РИА «Новости»
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Российские моряки, которых удерживают в порту Мозамбика Мапуту, стали заложниками финансово-имущественного спора. Об этом РИА «Новости» сообщили в МИД России.

Команда рыболовецкого суда Volopas под флагом Камеруна восемь месяцев находится в Мапуту. Члены экипажа, среди которых есть россияне, сидят без топлива и электричества.

По данным МИД России, на судне находится пять человек, двое из них - граждане России. Капитан обратился к посольство в Мозамбике с просьбой помочь вернуться на родину.

«В МИД Мозамбика были направлены соответствующие ноты, установлен контакт с властями», - пояснили в ведомстве.

Оказалось, что моряки не могут покинуть порт из-за спора судовладельца с местной фирмой-агентом. При этом им выплачивают зарплату, разрешили сходить на берег. Никто из команды не жаловался на самочувствие, подытожили в МИД.

Ранее власти Фарерских островов нарушили договор с Россией , отказав рыбакам в праве швартоваться в своих портах. В России решили ввести ответные меры.

Россия
21 января 2024, 08:51
Падение астероида в Германии попало на видео
Freepik
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В ночь на воскресенье, 21 января, жители восточной части Германии могли заметить падение небольшого астероида. Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

По предварительной информации, небесное тело упало неподалеку от города Лейпцига. Его яркая вспышка попала на некоторые камеры наблюдения.

Telegram-канал «Пул № 3» уточнил, что размер астероида составлял около метра в диаметре и не представлял собой никакой угрозы для людей, поскольку большая часть сгорела еще в атмосфере. Не исключено, что мелкие обломки могли упасть на землю в виде небольших метеоритов.

В начале декабря в 5,5 миллионах километрах от Земли пролетел потенциальный опасный астероид 2001 QQ142. Его диаметр составлял около 1,2 километра.

Ученый Николай Лапин предупреждал, что жизни на Земле грозит астероид Апофис. По его словам, в случае падения объекта на планету произойдет резкая перемена климата, из-за чего погибнет большая часть землян.

Германия Планета Земля

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