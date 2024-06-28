Пентагон признал, что Байден солгал на дебатах по поводу гибели военных США

Она подчеркнула, за время президентства Байдена ВС США понесли потери при выводе войск из Афганистана, а также в результате нападений на американские военные базы на Ближнем Востоке.

Ранее Байден решил принять участие во втором раунде предвыборных дебатов в сентябре. Первое выступление американского лидера в дискуссии с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом признали неудачным.