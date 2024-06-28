Пентагон признал, что Байден солгал на дебатах по поводу гибели военных США

Перестановки в НАТО и Еврокомиссии можно сравнить с «фрик-шоу», участники которого демонстрируют зрителям свое уродство. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Европейское фрик-шоу становится значительно увлекательнее: чем дальше, тем участники уродливее. Ждем появления какого-нибудь Пеннивайза прямо из-за океана», - подчеркнул он.
Политик пожелал председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, генсеку НАТО Марку Рютте и верховному представителю ЕС по иностранным делам Кае Каллас максимальных провалов и «чудовищных проблем». Медведев также опубликовал их биографии.
По его словам, Рютте за короткое время возненавидел Россию и стал сторонником жестких санкций против нее. Медведев предположил, что такие кардинальные перемены произошли из-за «веществ из амстердамских кофешопов».
Переизбранную главу ЕК фон дер Ляйен политик сравнил с воблой и подчеркнул, что она полностью подчиняется Белому дому и любит «нести чушь» про Россию.
«Недобрая бельгийско-немецкая политическая бабка. Внешне похожа на волжскую воблу среднего размера», - прокомментировал зампред Совбеза.
Он также высказался о Кае Каллас. По его мнению, главными качествами новой главы евродипломатии являются «ядерная русофобия и бесконечная жажда наживы».
Ранее политолог Сергей Станкевич предположил, что перестановки на ключевых постах в Евросоюзе только ухудшат отношения объединения с Россией. Он отметил, что шансы на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине уменьшатся.