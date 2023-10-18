Пентагон приказал военным готовиться к развертыванию на Ближнем Востоке

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«Остин перевел около 2000 военнослужащих и ряд подразделений в состояние повышенной готовности посредством приказа „приготовиться к развертыванию“, что повышает способность Министерства обороны быстро реагировать на меняющуюся обстановку в области безопасности на Ближнем Востоке», - сказала Сингх.

Приказ главы Пентагона приводит силы в повышенную боевую готовность, решение о развертывании еще не принято. Сингх отметила, что Остин продолжит оценивать расположение ВС США и поддерживать тесный контакт с союзниками и партнерами.

Две тысячи американских морских пехотинцев находятся у берегов Израиля и сектора Газа, заявили в конгрессе США. Военнослужащие Соединенных Штатов могут принять участие в палестино-израильском конфликте.