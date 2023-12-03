Пентагон предупредил, что США отстают от Китая в производстве оружия

По данным издания, замглавы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Уильям Лаплант в своем неопубликованном докладе заявил, что это представляет собой растущий стратегический риск.

«США сталкиваются с необходимостью поддержки активных боевых действий, одновременно сдерживая более крупную и технически продвинутую угрозу в Индо-Тихоокеанском регионе», - указал Лаплант в документе.

При этом он заявил, что оборонная промышленность Соединенных Штатов пока не обладает мощностью, устойчивостью и возможностями, которые необходимы для быстрого и полного удовлетворения потребностей военного производства.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США на 50% увеличили финансирование производства боеприпасов. Это связано с высокими темпами расходования американского вооружения на Украине, подчеркнул он.