Пентагон предупредил, что США отстают от Китая в производстве оружия
Соединенные Штаты стремятся не отставать от Китая в гонке высокотехнологичного оружия. Но американцы столкнулись с проблемой медленного производства, сообщило издание Politico.
По данным издания, замглавы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Уильям Лаплант в своем неопубликованном докладе заявил, что это представляет собой растущий стратегический риск.
«США сталкиваются с необходимостью поддержки активных боевых действий, одновременно сдерживая более крупную и технически продвинутую угрозу в Индо-Тихоокеанском регионе», - указал Лаплант в документе.
При этом он заявил, что оборонная промышленность Соединенных Штатов пока не обладает мощностью, устойчивостью и возможностями, которые необходимы для быстрого и полного удовлетворения потребностей военного производства.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США на 50% увеличили финансирование производства боеприпасов. Это связано с высокими темпами расходования американского вооружения на Украине, подчеркнул он.