Остин считает, что российские власти «чувствуют, что Запад устанет от поддержки Украины», и Россия скоро одержит верх.

«Так и произойдет, если мы не будем поддерживать Украину, тогда [президент России Владимир] Путин победит», - заявил Остин.

Глава Пентагона уверен, что основной стратегией России является «пережидание Запада». Министр не назвал точные сроки, как долго Украина сможет продержаться без поддержки США. При этом он уточнил, что «Путин победит», даже если США продолжат поставлять военную помощь, но прекратят финансирование экономики и правительства Украины.

Нарастающий кризис на Украине может в итоге привести к отставке президента страны Владимира Зеленского. Ухудшение ситуации в ВСУ, большие потери солдат, уменьшение объема помощи и коррупция на Украине приведут к окончанию карьеры Зеленского в качестве президента.